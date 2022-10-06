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搭高鐵隔壁女乘客「怪怪的」　他警覺報案…救下被拐男嬰破奇案！

▲▼婦產科主任拐騙嬰兒私自喂養，乘高鐵時行為異常鄰座報警。（圖／翻攝自新京報）

▲婦產科主任拐騙嬰兒私自餵養。（圖／翻攝自新京報）

記者鄭思楠／綜合報導

北京鐵路警方5日破獲一起拐騙兒童案件，李姓女嫌犯是一家民營醫院婦產科主任，幾個月前在為一名女子違規做了流產手術後，發現男嬰還有生命徵象，便將男嬰私自藏匿，並僱用了另外一名女子與她一同將嬰兒帶上高鐵，準備送往老家。在高鐵上，有乘客發覺2人行為怪怪的並報警。

據《新京報》報導，警方透露，當時在詢問過程中，這2名女子神態慌張，雖然聲稱孩子是自己家的，回答問題卻漏洞百出，連孩子父親的出生年月日都回答不一致。於是乘警將2人控制在列車上，並向北京西站派出所通報了這一情況。

之後，北京西站警員趕往站台交接處理時，2名女子又改稱嬰兒是在大街上撿來的。其中中年女子稱，此前之所以隱瞞情況，是因為「不想侵犯人家（男嬰）隱私」，並稱與同行的年輕女子「沒有關係，只是同行」。但年輕女子在接受警方詢問時給出了完全不同的答案，她表示2人為「朋友」關係。

▲▼婦產科主任拐騙嬰兒私自喂養，乘高鐵時行為異常鄰座報警。（圖／翻攝自新京報）

▲2人最後被逮捕。（圖／翻攝自新京報）

警員將2人帶至派出所進一步調查。經查，中年婦女姓李，原是某醫院婦產醫師，退休後被貴州省某民營醫院聘為婦產科主任。2022年5月17日李女在給一名女子違規做引產手術時，女子產下一名有生命徵象的男嬰。

因李女的兒子兒媳無法生育，在沒有告知產婦引產的是活體嬰兒的情況下，就私自將男嬰帶到宿舍餵養。今年8月初，李女感覺嬰兒發育正常，便乘坐火車準備將嬰兒帶回老家繼續餵養，因擔心路上引起別人懷疑，她便僱用張姓女子一起乘車。

目前，李女因涉嫌拐騙兒童罪經北京鐵路人民檢察院批准，被北京鐵路公安處執行逮捕，被拐騙的嬰兒已送福利院。

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