1歲女寶一直哭鬧…一查「癌末」顱骨已遭侵蝕！家人知始末崩潰

▲寧波1歲多寶寶查出惡性腫瘤。（圖／翻攝自北京青年報）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江寧波市一名不到2歲的嬰兒小何（化名）因為經常哭鬧，被家人帶到醫院兒科就診。當時，醫生建議做個頭顱CT，結果發現顱內有病灶。醫生透露，孩子被收治入院時，顱骨骨骼已被侵蝕性破壞，呈蟲絲狀、蜂窩狀，初步判定是神經母細胞瘤。

據《北京青年報》報導，小何是因為經常哭鬧到市婦兒醫院兒科就診的，當時她剛滿周歲。醫生進一步解釋，頭部並非原發病灶，最後在孩子右側腎上腺發現了原始病灶。



家人無法接受這個事實，「這麼小的孩子，怎麼可能生惡性腫瘤呢？！」考慮到腫瘤較大，又已經轉移，破壞了骨骼，專家團隊決定先對小何進行化療。到今年6月，骨骼症狀明顯減輕後，實施了手術切除。





為什麼嬰兒會罹患惡性腫瘤呢？醫生說，這同遺傳因素、環境影響和飲食都有關係，胚胎發育過程中，如果出現某個變異，或者受不良因素影響，導致細胞的分化潛能發生障礙，沒有正常分化或分化停止，出生後就容易導致腫瘤。

醫生表示，嬰兒惡性腫瘤好發組織集中在造血系統、中樞和交感神經系統、軟組織和腎臟等，以胚胎性腫瘤和肉瘤為主。兒童腫瘤早期症狀多為不明原因的發熱、淋巴結腫大以及腹部腫塊等等，症狀不典型，不明顯，加之小兒沒有自述能力，所以很多腫瘤容易被忽視，發現時往往都已經是中晚期了。

醫生說，相比於成人癌症轉移擴散預後較差，小兒對化療藥十分敏感，相當一部分在擴散後仍能治愈。早期患兒只需動手術就能康復出院，化療都不需要做，因此早發現、早治療至關重要。



醫生建議，兒童癌症發病是有規律可循的，3歲左右是各種母細胞瘤的發病高峰，6歲後兒童進入相對安全期，12至14歲則是骨肉瘤和淋巴瘤的高峰期。醫生提醒，在孩子出生後，幼兒園入園前，以及上國小前這三個階段，分別帶孩子做一次超音波，如果有惡性腫瘤，基本上都能早期發現。