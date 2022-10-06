行程洩露查到了？「泰國監視器都華為的」　陳明通：這事不可再發生

▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國安局長陳明通7月初出訪泰國的行蹤在社群媒體遭披露，連入境海關掃臉照都有；此外，9月下旬前政戰局長簡士偉在今年8月赴美國夏威夷檀香山考察行程，也遭中方媒體揭露。對此，陳明通今（6日）強調，國安局會努力反制，「這種事情不可能再發生，也不可以再發生」。至於檀香山一事，政戰局長楊安則透露，主要是前置作業就已經洩露出去。

邱臣遠6日在外交國防委員會質詢陳明通，表示陳明通泰國行被第三方披露，以及簡士偉9月在檀香山行程被掌握，透露中共對我國情報滲透地無孔不入，能否基本回覆泰國行程被中共揭露一事？陳明通回應，秘密會議裡盡可能說明，現在無法進一步說明，但據國安局了解，「泰國的監視器基本上都是華為」。

邱臣遠追問有無相關反制機制？陳明通強調，國安局會去努力，這種事情不可能再發生，也不可以再發生。

至於簡士偉檀香山行程被掌握，甚至連菜單都全被媒體揭露，邱臣遠詢問，為什麼連美國都可以被掌握？陳明通說，這是一個非常嚴肅問題；而政戰局長楊安則回應，經國安局調查，發現應是在訪美行政作業的時候，前置的作業流就已經洩露出去，當下就編了專案小組，針對外流管道跟對象進調查，若確有不法，一定依法究辦。

邱臣遠再問，有掌握其他國家有使用中國製設備嗎？有改善的辦法嗎？陳明通說，這事情（泰國行）跟香格里拉事情發生，相信全世界都相當震動，各國都會努力來克服這問題，這實在是不應該發生的事情，對於這種電子化設備，美國也發展出「乾淨網路」，現在看得出重要性在哪。