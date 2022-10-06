不滿國安局未告知下收走機密文件　何志偉罵：難怪會出包！活該！

▲何志偉不滿國安人員在未知告知情況下收走其桌上的機密文件。（圖／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

國安局長陳明通今（6日）率國安高層人員赴立法院外交國防委員會進行業務報告並備質詢。但期間，民進黨立委何志偉不滿國安局人員在未告知情況下，收走他桌上的機密文件，直言「難怪會出包啊！活該嘛！」

外交國防委員會6日上午輪到民進黨立委林淑芬質詢時，何志偉提出權宜問題，表示自己質詢完返回位子發現機密文件不在桌上，想確認機密文件不在或遺失的話，包含委員在內的所屬人員會怎麼樣？會議主席、外交國防委員會召委王定宇回應，機密文件有保密責任。

何志偉繼續說，規矩律定清楚一下，不管事機密文件如何，在委員或相關人員桌上的東西，送過來跟領走是否要講一聲，否則他回來東西就不見了，「裡面也有夾我辦公室的機密文件，你把我收走」。

何志偉略顯不滿地質問國安局人員，為什麼可以不講？為什麼可以不告知？這是處理機密文件應該有的SOP嗎？「難怪會出包啊！活該嘛！」長期性都這樣，這不是個別人員問題，是習慣問題。

王定宇則表示，國防部的機密文件提供時，委員拿到時要簽名，建議國安局收回去時，委員也得簽名，避免委員還要看的東西被收回去，導致誤解，最好是人對人，這個缺失要改進。麻煩國安局除了致歉以外，也要修正。

何志偉說，他不需要致歉，只要把這個習慣養好，簽收不一定，但要人對人。當何志偉語畢，國安局人員迅速上前溝通。