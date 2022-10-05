喜馬拉雅山「核災級」雪崩畫面曝！雪浪10秒吞噬30帳篷　眾人狂逃

Avalanche on Manaslu Base Camp this morning. Video ©: Tashi Lakpa Sherpa. pic.twitter.com/9d47irPWzI — Everest Today (@EverestToday) October 2, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

印度喜馬拉雅山4日爆發雪崩，活埋了一支41人的登山隊，並造成10人死亡。事實上，喜馬拉雅山脈近日已發生多起雪崩事件，尼泊爾位於喜馬拉雅山脈中段的馬納斯盧峰（Manaslu）在當地2日發生「核災級」雪崩，摧毀了駐紮在山腳下基地營的30多頂帳篷，還好並未造成人員傷亡。

綜合外媒報導，尼泊爾境內的喜馬拉雅山脈在當地2日上午9點37分發生雪崩，從現場畫面可見，洶湧的雪浪突然從這座8163公尺高的「世界第8高峰」轟隆而下，厚重的積雪幾乎以百里速度徑直朝山下瀉去，所過之處一切都被掃蕩淨盡。

▲尼泊爾喜馬拉雅山脈2日也發生雪崩。（圖／翻攝自推特）

事發當時，山腳下的馬納斯魯基地營有多達30頂帳篷正駐紮在當地，然而和正在崩塌的巨大雪牆相比，這些帳篷和登山者不過只有螻蟻大小，這些花花綠綠的帳篷不到10秒就被白雪吞噬殆盡，讓拍攝影片的Tashi驚嘆，現場看起來就像是發生了核災一樣。

不少登山者在雪團迎面襲來的當下都嚇得不知所措，直到冰雪近在咫尺時才反應過來，邊喊著「快跑」邊倉皇逃命，不過卻已為時已晚，一下子就被淹沒在了白雪之中。幸運的是，2日發生在尼泊爾的雪崩並未傳出任何嚴重傷亡事件。

馬納斯盧峰是世界公認「第5危險的山峰」，當地在9月26日發生的雪崩才剛剛奪走了美國知名登山女王的性命。當時，49歲的尼爾森（Hilaree Nelson）疑似在逃命過程中滑倒，不幸掉入600公尺的裂縫後失蹤。

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