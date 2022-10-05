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印度喜馬拉雅山驚傳雪崩！41人登山隊被活埋已10死　多人下落不明

▲▼印度喜馬拉雅山。（圖／CFP）

▲印度喜馬拉雅山4日爆發雪崩，造成10死多人失蹤。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

印度喜馬拉雅山在當地4日上午8點45分爆發雪崩，事發當時剛好有一個41人組成的登山隊正在當地進行訓練，因此印度空軍緊急出動了2架直升機救援。截至目前為止，當局已在搜索行動中發現4具屍體，但當地媒體透露，已有10人在這場意外中死亡。

綜合外媒報導，印度喜馬拉雅山的「卓帕帝旦大-2號」（Draupadi Danda-2）山峰4日發生雪崩，國防部內魯登山學校（Nehru）一群由34名學員與7名教練組成的登山隊，當時正好要從山峰折返，不料卻遭遇災難，被皚皚白雪淹沒。

北阿坎德邦（Uttarakhand）警長庫馬爾（Ashok Kumar）指出，邦和國家災難應對部隊以及印度空軍在接獲警報後已緊急趕赴根戈德里（Gangotri）山脈的加瓦爾喜馬拉雅山區（Garhwal Himalaya）救援，但「抵達現場並不容易」。

救援隊目前已從雪堆中尋獲8名倖存者，並將他們送到醫院檢查。內魯登山學校透露，當局在搜救過程中發現了4具屍體，但印度報業托拉斯指出，目前的死亡人數已攀升至10人。

國際攀岩和登山聯合會官員喬杜里（Amit Chowdhary）指出，這是印度登山史上首次發生這麼多登山學員在雪崩中喪命的事件。而印度國防部長辛格（Rajnath Singh）則表示，他為這麼多生命逝去深感悲痛，並向失去親人的死者家屬致哀。

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