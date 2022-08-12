中國、尼泊爾擬建「喜馬拉雅山鐵路」　今年將派專家踏勘

▲喜馬拉雅山。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部發言人汪文斌11日宣布，中國與尼泊爾已經在會談中一致決定將構建跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡。大陸外交部長王毅也在一場會談上透露，中方將使用對尼援款支持中尼跨境鐵路可行性研究，並於今年內派專家赴尼泊爾開展踏勘。

事實上，相關議題早在2015年就有討論，根據《中國日報》報導，中國和尼泊爾將考慮修築一條穿過喜馬拉雅山的鐵路，從日喀則延伸至兩國邊境的吉隆，全長540公里。報導提到，目前，中國的青藏鐵路已經將拉薩、日喀則等高原城市和中國內地相連，「中尼鐵路」有望把青藏鐵路延長到尼泊爾。

大陸隧道工程專家、中國工程院院士王夢恕過去接受《新華社》採訪時曾指出，修建該條鐵路，必須通過喜馬拉雅山，因此有需要修築一條很長、通過喜馬拉雅山的隧道。

▼拉（拉薩）日（日喀則）鐵路。（圖／CFP）



王夢恕認為，喜馬拉雅山隧道技術可行，但面臨一些實際困難，「修建高山隧道，先要確定選址和海拔高度，是要『穿越』還是要『翻越』？如果在喜馬拉雅山海拔7000公尺以上的高度修建隧道可以縮短長度，但考慮到空氣稀薄，溫度過低，冰封地凍，不適宜人車通行，所以隧道高度最好降至5000公尺以下，4000公尺左右比較合適。」

王夢恕說，為了縮短隧道長度，還要盡量尋找喜馬拉雅山體最薄的地方作業，從類似山口的一端「溝裡」打入，再從另一端的「溝裡」打出。先前各方經過實地勘測，初步確定一些備選地址，但都停留在可行性研究階段，沒動真格。

王夢恕還說，高寒地帶工程作業的一個主要困難是缺氧，根據修建青藏鐵路的經驗，海拔4800公尺以上地區空氣含氧量不足平原一半，必須人工供氧，如果修建喜馬拉雅山隧道，必須在施工隧道內使用制氧機供氧。只有氧氣含量達到正常水平，才能維持正常施工，「儘管有各種困難，但都有辦法解決。總的來說，修建喜馬拉雅山隧道技術上是可行的。」

對於隧道修建的經費及時間，王夢恕估算，由於一切都是設想，所以做精準估算很難，但以過去的經驗來說，在惡劣的環境下修建鐵路，基本上是每公里1億人民幣，「算上引線工程和打隧道本身，花費至少需要100億人民幣，至於工期，受制於外部條件，需要10年左右。」