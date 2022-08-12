　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國、尼泊爾擬建「喜馬拉雅山鐵路」　今年將派專家踏勘

喜馬拉雅山聖母峰。（圖／CFP）。

▲喜馬拉雅山。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部發言人汪文斌11日宣布，中國與尼泊爾已經在會談中一致決定將構建跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡。大陸外交部長王毅也在一場會談上透露，中方將使用對尼援款支持中尼跨境鐵路可行性研究，並於今年內派專家赴尼泊爾開展踏勘。

事實上，相關議題早在2015年就有討論，根據《中國日報》報導，中國和尼泊爾將考慮修築一條穿過喜馬拉雅山的鐵路，從日喀則延伸至兩國邊境的吉隆，全長540公里。報導提到，目前，中國的青藏鐵路已經將拉薩、日喀則等高原城市和中國內地相連，「中尼鐵路」有望把青藏鐵路延長到尼泊爾。

大陸隧道工程專家、中國工程院院士王夢恕過去接受《新華社》採訪時曾指出，修建該條鐵路，必須通過喜馬拉雅山，因此有需要修築一條很長、通過喜馬拉雅山的隧道。

▼拉（拉薩）日（日喀則）鐵路。（圖／CFP）

▲▼拉日鐵路,拉薩,日喀則,未來可能連接至尼泊爾。（圖／CFP）

王夢恕認為，喜馬拉雅山隧道技術可行，但面臨一些實際困難，「修建高山隧道，先要確定選址和海拔高度，是要『穿越』還是要『翻越』？如果在喜馬拉雅山海拔7000公尺以上的高度修建隧道可以縮短長度，但考慮到空氣稀薄，溫度過低，冰封地凍，不適宜人車通行，所以隧道高度最好降至5000公尺以下，4000公尺左右比較合適。」

王夢恕說，為了縮短隧道長度，還要盡量尋找喜馬拉雅山體最薄的地方作業，從類似山口的一端「溝裡」打入，再從另一端的「溝裡」打出。先前各方經過實地勘測，初步確定一些備選地址，但都停留在可行性研究階段，沒動真格。

王夢恕還說，高寒地帶工程作業的一個主要困難是缺氧，根據修建青藏鐵路的經驗，海拔4800公尺以上地區空氣含氧量不足平原一半，必須人工供氧，如果修建喜馬拉雅山隧道，必須在施工隧道內使用制氧機供氧。只有氧氣含量達到正常水平，才能維持正常施工，「儘管有各種困難，但都有辦法解決。總的來說，修建喜馬拉雅山隧道技術上是可行的。」

對於隧道修建的經費及時間，王夢恕估算，由於一切都是設想，所以做精準估算很難，但以過去的經驗來說，在惡劣的環境下修建鐵路，基本上是每公里1億人民幣，「算上引線工程和打隧道本身，花費至少需要100億人民幣，至於工期，受制於外部條件，需要10年左右。」

▲▼拉日鐵路,拉薩,日喀則,未來可能連接至尼泊爾。（圖／CFP）

►BRUNO電烤盤超殺價！高顏值＋多功能端上桌就贏了

ET快訊
少子化海嘯　分發入學180個大學系組招生掛蛋
%Arabica台灣店排爆！要等4小時　改每人限購4杯
幕後／林智堅退選關鍵曝！　論文恐遭「雙殺」火速設下防火線
新竹「小時厚牛排」、「粥大福」遭砸店！　玻璃全碎潑紅漆
快訊／林智堅退選！　張善政提4點回應了
獨／妹妹從柬埔寨視訊「沒穿褲」！眼神狂飄　後方一群男人
社會光明面新聞報導獎　ETtoday「全台城中城大追蹤」摘獎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港去年逾11萬人淨移出　人口少掉1.6%「恐造成重大人才缺口」

解放軍辦歷史展「暗示日後登島」：吸取作戰經驗…陸網嗨爆刷一排

中國、尼泊爾擬建「喜馬拉雅山鐵路」　今年將派專家踏勘

長江幹流水位創同期歷史新低　83萬人供水受影響

陸學者：楊智淵是「懲治台獨」破冰案　顯示大陸辦案機關執法突破

大陸駐日大使警告日方：不應在台灣問題上「隨美起舞、跟風附和」

長江幹流水位「創歷史新低」！陸6省乾旱警報　83萬人陷缺水危機

中芯趙海軍：「雙重週期」給市場帶來恐慌和不確定性

「地圖對台灣標示錯誤」遭查扣！大陸嚴查地圖　安徽發錢鼓勵檢舉

陸新增1851例感染　義烏、日喀則「靜默管理」3天

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

徐玄當助理「只準備健康食物」　和太妍消失超久…惹怒孝淵XD

妹子挑戰12kg超巨爌肉飯　42分鐘完食「成全台第一」

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

3歲妞T恤露香肩爸吃醋　喊：卡通裡公主都這樣穿

香港去年逾11萬人淨移出　人口少掉1.6%「恐造成重大人才缺口」

解放軍辦歷史展「暗示日後登島」：吸取作戰經驗…陸網嗨爆刷一排

中國、尼泊爾擬建「喜馬拉雅山鐵路」　今年將派專家踏勘

長江幹流水位創同期歷史新低　83萬人供水受影響

陸學者：楊智淵是「懲治台獨」破冰案　顯示大陸辦案機關執法突破

大陸駐日大使警告日方：不應在台灣問題上「隨美起舞、跟風附和」

長江幹流水位「創歷史新低」！陸6省乾旱警報　83萬人陷缺水危機

中芯趙海軍：「雙重週期」給市場帶來恐慌和不確定性

「地圖對台灣標示錯誤」遭查扣！大陸嚴查地圖　安徽發錢鼓勵檢舉

陸新增1851例感染　義烏、日喀則「靜默管理」3天

太搶手？　府中5字頭預售案「限時段選戶」引熱議

中央化材錄取分數首勝台大地質　升學專家：選系有就業導向趨勢

小賈辣妻「惹火內衣大片」在家完成！　性感小麥肌＋零贅肉體態養眼

台船4艘自建船萬海得標　台船獲利估4百萬美元以上、萬海邁向全球第10大

野馬「水上漂」練功？神奇影片讓800萬人看傻...真相曝光

丁特再遭薛？《天堂W》紫卡遭回收…怒嗆：8／15沒復原我撕合約

胡偉良／中共軍演下的房市　從增加收入、把握時機著手

稻米品質競賽高雄147較吃「香」　關山稻米達人羅偉壽奪冠

高虹安逐桌敬茶！開罰最低金額3千元　4人同場巡桌全都要罰

今年GDP下修至3.76％！　CPI上修至2.92％

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

大陸熱門新聞

35歲爸失業闖柬埔寨淘金！慘死異鄉獨留5歲兒

老爸帶女兒體驗搬磚　「1亮點」卻讓網友歪樓

飛磚殺人畫面曝！5秒內2巧合花店女子遭爆頭

媳產女她不幫坐月子　婆婆的婆婆扛

電動車驚悚追撞！前車駕駛空中翻2圈慘死

媽男友劈腿和兒子交往　4年騙走14萬

矮肥宅「臉貼胸」170公分神級女友！當眾放閃遭狂酸

師撿屍路邊攤醉女　眾目睽睽洩慾

女兒暑假狂滑手機！被爸帶去工地搬磚3天後求饒

泳水木心塞滿人肉甜甜圈！他嚇：人多到看不到水

70後閩系潘賢掌接任國台辦副主任

正妹直播賣貨一半胸部走山！畫面網看傻

陸「一箭16星」成功發射 吉林一號70顆衛星組網可探查航母動向

大陸駐日大使警告日方：不應在台灣問題上隨美起舞、跟風附和

更多熱門

相關新聞

30年來3份《對台白皮書》比較 新版拿掉「不派軍隊和行政人員駐台」

30年來3份《對台白皮書》比較 新版拿掉「不派軍隊和行政人員駐台」

北京政府自1993年8月及2000年2月發表《台灣問題與中國的統一》、《一個中國的原則與台灣問題》白皮書後，於2022年8月再度發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書。新版《白皮書》首次將「九二共識」寫入，前兩次提及的「不派軍隊和行政人員駐台」則沒有出現。

陸許諾台灣一國兩制　澳媒：恐淪第2個香港

陸許諾台灣一國兩制　澳媒：恐淪第2個香港

中國大動作回擊！他曝各國「未來對台態度」：政策更謹慎

中國大動作回擊！他曝各國「未來對台態度」：政策更謹慎

美擬立台灣政策法案　專家：恐讓局面更糟

美擬立台灣政策法案　專家：恐讓局面更糟

中韓外長青島面對面會談 聚焦薩德、晶片四方聯盟

中韓外長青島面對面會談 聚焦薩德、晶片四方聯盟

關鍵字：

中國尼泊爾喜馬拉雅山鐵路

讀者迴響

熱門新聞

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

去柬埔寨失聯2個月「舌頭被割30萬贖金付了」仍回不來

快訊／林智堅傳退選　桃園市長改由鄭運鵬出戰

到柬埔寨被電擊當血牛！台女7天遭轉賣4次

35歲爸失業闖柬埔寨淘金！慘死異鄉獨留5歲兒

到柬埔寨0戰力！男「遭割腿凌遲」丟包街頭

潘瑋柏2個月瘦快20kg！「不敗減肥法」5點這樣做

柬埔寨淪煉獄　中國人互殺兩派慘死

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

柬埔寨妹妹視訊「卻沒穿褲」　眼神狂飄：被性侵

詭異風突然吹來一把傘　女胸口被刺穿身亡

疑6年前滅門血案重演　壽山猴「1月死5隻」恐人為

台大生連署「重啟林智堅論文審查」　他抓包2字笑了

7天被硬上9次！網美飛柬埔寨「不成人形」

「這6生肖組合」不利婚姻！影響雙方財運且難長久

更多

最夯影音

更多
警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨
趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面