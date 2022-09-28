世界第八高峰雪崩！登山女王攻頂「掉600米冰縫」失蹤　男友倖逃

▲世界第八高峰馬納斯盧峰發生雪崩，多人被埋。（圖／達志影像／美聯社）



記者許力方／綜合報導

「世界第八高峰」尼泊爾的馬納斯盧峰（Manaslu）當地時間26日多處發生雪崩，現正逢馬納斯盧峰的登山季，至今已造成至少10多人失蹤、1人罹難。搜救持續進行，當中還有美國知名女登山客49歲尼爾森（Hilaree Nelson）被目擊疑似滑倒，掉進600米的裂縫中失蹤。

馬納斯盧峰主峰海拔8163米，屬於喜馬拉雅山脈，每年4、5月和9、10月是最佳登山季，吸引世界好手前往挑戰。尼泊爾當局指出，馬納斯盧峰26日上午11時許多處突發雪崩，最嚴重的地區是位在6800米高的3號營區至7450米的4號營區之間；今年秋季有來自38支隊伍、404名登山客領有登山許可，傷者多是嚮導，1名尼泊爾人死亡、14人受傷，其中5人傷勢嚴重，另有40多名外國登山者因待在大本營沒有受困受傷。

這次美國知名女滑雪登山家尼爾森也和男友莫里森（Jim Morrison）也在馬納斯盧峰，26日兩人成功登頂後滑雪下山，卻在15分鐘內發生意外，有目擊者聲稱，尼爾森在雪崩發生時疑似不慎滑倒，掉入冰層中一個600米的裂縫中，莫里森則已安全撤回大本營，至今尼爾森仍下落不明。

▲尼爾森失蹤5天前曾打卡發文，粉絲湧入集氣。（圖／翻攝hilaree nelson Instagram）



據了解，尼爾森出生於美國西雅圖，登山職業生涯長達20年，也是第一位在24小時內完成2座8000米高峰—珠穆朗瑪峰和洛子峰的女性，擁有多項登山世界紀錄，曾被《國家地理》評為2018年年度探險家。

當地媒體報導，馬納斯盧山上已經連續下雪15天，雪崩事發地至少被5至6英尺（約1.8公尺）的雪覆蓋，惡劣天氣嚴重影響搜救工作。

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