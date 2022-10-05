淨山前「生出垃圾」！台中清潔隊員先撒回收物...環保局回應了

記者許權毅／台中報導

台中市環保局太平清潔隊今（5）日上午6點半在車籠山、貓頭鷹步道，舉行200人大型淨山活動，不料卻被民眾拍下原先乾淨的步道不到1小時「生出垃圾」，竟是清潔隊員拿著3、4袋回收物，「平均撒落」在約20公尺的路邊。對此，台中市環保局回應，經查屬於隊員個人行為，將依規懲處。

▲林姓民眾拍下清潔隊在地上故意製造的回收物。（圖／民眾提供）



▲當地里長賴玉敏強調不知道此事，今日也確實清出非常多「老垃圾」。（圖／興隆里里長賴玉敏提供）



林姓民眾PO上照片表示，今日清晨5點多到太平車籠埔百年樟樹旁的貓頭鷹步道運動，記得上山時步道都很乾淨，不料6點多折返時，突然多出很多垃圾，不少飲料杯、便當盒、塑膠碗以及鐵罐等等，亂中有序地散落在步道旁，一問才知道竟是太平清潔隊員丟棄的，疑似是為了「製造效果」，在整路上丟棄回收物，貓頭鷹步道大約有20公尺都變成「劇場」。

▲賴玉敏說，附近也許多定點，會被民眾亂丟垃圾，一直以來都沒有完全清除，這次淨山活動就是為了清掃乾淨。（圖／興隆里里長賴玉敏提供）



興隆里里長賴玉敏無奈表示，平時貓頭鷹步道就有志工打掃，都維持得很乾淨，但是一定有擺放許久的「老垃圾」，對於清潔隊的行為完全不知，也認為真的很難理解、很冤枉，最後在其餘地方，依舊清出非常多民眾亂丟棄的垃圾。賴玉敏強調，對於此事不知情，今日大家真的清出非常多垃圾。

▲賴玉敏強調，貓頭鷹步道本身就有定期清掃非常乾淨，是周遭較多垃圾。（圖／興隆里里長賴玉敏提供）



台中市環保局針證實此事，並表示經查是隊員個人不當行為，並非整隊常態，明顯違反業務宗旨，當下立刻要求清除恢復整潔，後續將依規定懲處，並且加強教育訓練。

環保局補充說明，今日有89位同仁參加，加上中興里、興隆里環保志工、以及現場報名者有近200人響應。

▲今日參與淨山的清潔隊同仁有89名，其中有人疑似為了製造效果而丟棄垃圾，其他人均不知情。（圖／興隆里里長賴玉敏提供）