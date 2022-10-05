農遊券3.0今抽獎「人人有獎」　下午5時起APP推播通知領券





▲農遊券3.0今抽獎，中獎率百分百，只要登錄就可領獎。（圖／翻攝農委會農遊券官網）

記者楊惠琪／台北報導

農遊券3.0今（5日）抽獎，農委會原訂要抽出30萬張農遊券，但因為截至9月30日活動結束為止，活動登錄筆數僅有3萬2185張，總登錄金額3317萬7114元，登錄參加抽獎張數僅佔一成左右，所以中獎率達百分百，只要有登錄就可獲得200元的農遊券，從今天下午5點起，農遊券APP推播通知中獎者領券。

因應中國近來禁止輸入台灣多項農漁產品，農委會從8月8日起，推出農遊券3.0「六吃興旺」促銷方案，只要購買產銷狀況吃緊的文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛等6項農漁產品，單筆滿600元就可抽200元農遊券，原規劃6000萬元經費，預計發出30萬張農遊券。

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農委會水保局副局長林長立表示，農遊券3.0買氣不如預期主因可能是購買品項受限文旦、石斑魚等農漁產品，而文旦也過了中秋節檔期，民眾採買意願低，加上贈送的200元面額農遊券誘因較低，導致買氣下滑，這次經驗也會列入日後辦理促銷活動參考。

農委會提醒中獎民眾，農遊券使用期限10月5日至12月5日，逾期未使用將自動失效，在全台農遊券合作業者處消費皆可抵用，可參考官網「去哪裡消費」，抵用項目包含合作業者營業場域內的門票、各項農業體驗（含農事、生態、導覽、田園餐飲、個別營業場域內套裝遊程）活動、農漁特產品或伴手禮等。