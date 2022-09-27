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買氣差！農遊券3.0週五截止　30萬名額不到1成登錄

▲▼消費滿600抽200元農遊券。（圖／翻攝農委會農遊券官網）

▲農遊券3.0推出消費滿600抽200元農遊券，買氣不如預期。（圖／翻攝農委會農遊券官網）

記者楊惠琪／台北報導

因應中國近來禁止輸入台灣多項農漁產品，農委會從8月8日起至9月底，推出農遊券3.0「六吃興旺」促銷方案，只要購買產銷狀況吃緊的文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛等6項農漁產品，單筆滿600元就可抽200元農遊券，預計發出30萬張，但活動只剩3天，僅有2萬8千多筆登錄，這兩天購買，仍是人人有獎。

根據農委會水保局最新統計，「六吃興旺」農漁產促銷方案，截至昨天（26日）傍晚6時為止，共有720家業者參加活動，總登錄筆數僅有2萬8463筆，總登錄金額為2709萬元。農委會原本砸6000萬元，祭出30萬張200元面額農遊券當獎品，結果目前登錄還不到1成，買氣不如預期。

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農委會水保局官員表示，買氣不如預期主因可能是購買品項受限文旦、石斑魚等農漁產品，而文旦也過了中秋節檔期，民眾採買意願低，加上贈送的200元面額農遊券誘因較低，導致買氣下滑，這次經驗也會列入日後辦理促銷活動參考。

水利局也呼籲民眾把握最後3天的100%中獎機會，只要利用農遊券APP，開啟「店家查詢」，點選「剝文旦吃石斑」活動，即可以縣市區域或關鍵字查詢銷售店家，一個手機號碼可登錄一次抽獎機會，農委會預計10月5日抽獎，獲得農遊券民眾可於10月5日至12月5日，到全台3500家合作業者使用農遊券消費折抵。 

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