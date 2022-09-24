2022佳里購物嘉年華登場　黃偉哲邀全國好朋友買好物抽大獎

▲台南市長黃偉哲於晚間也來到購物嘉年華會場，並發送200份商圈消費券給現場民眾，許多市民看到市長也驚呼連連。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



「樂活台南 好覓攏底佳~2022佳里購物嘉年華」於24日熱鬧展開，佳里商圈準備許多優質商品及伴手禮向全國好朋友展示販售，市長黃偉哲於晚間也來到購物嘉年華會場，並發送200份商圈消費券給現場民眾，許多市民看到市長也驚呼連連，收到市長發的消費券也開心的闔不攏嘴。

黃偉哲歡迎全國好朋友把握著嘉年華期間，踴躍來台南旅遊消費登錄發票，把各項大獎抱回家。今晚的活動包括在地議員也共同現身，為購物節的拉抬買氣。





黃偉哲市長表示，感謝市民大眾對佳里購物節的支持，也感謝佳里商團各位好朋友努力，將佳里購物節辦得很成功，看著現場的人潮，會一年比一年成功，另外佳里購物節跟台南購物節結合，買佳里購物節也可以抽台南購物節的大獎，歡迎市民朋友趁著週末來佳里買好物。





今年購物嘉年華的特色主要是結合在地青農市集，搭配多攤優質好物，包含觀光工廠、台南金鑽百家好店、百家好店、伴手禮協會…等優質商品，以復甦商圈店家經濟，另有手作特色DIY活動，為在地素材創造出新生命!還有精選節目演出，同時有不定時優惠組合好康大放送!



同時為豐富活動多樣性及參與群族，主辦單位於今(24)日晚上邀請玫瑰墓樂團演出；玫瑰墓樂團成立於2006年，以歌曲結合散文故事與音樂，形成很獨特的「文學搖滾」，而玫瑰墓近幾年致力於「生命教育」、「音愛生命」音樂演講，所到之處也引起不少的迴響。





佳里商圈陳駿逸理事長表示，配合台南購物節推出「商圈好康送 振興快樂 GO」活動至9月25日為止，凡至貼有本活動貼紙之店家單次消費100元以上，即有機會獲得由鋐昌車業行贊助之YAMAHA機車、刮中ASUS 15吋筆電。



佳里區朱雅宏區長也提醒，即日起至12月31日歡迎大家到台南佳里購物，憑消費100元發票，可至台南購物節官網登錄獲得一組抽獎序號，有機會獲得市值超過300萬獎品，獎項有豪華汽車、機車、機票、帆船遊程、手機、小家電及神秘好禮等大獎(陸續增加中)，將隨時公告於台南購物節網站。