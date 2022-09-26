舊機回收抽iPhone14　環保署推10月手機回收加碼活動





▲環保署與多家業者合作推出手機回收加碼活動。（圖／環保署提供）

記者楊惠琪／台北報導

隨著iphone14上市，預料將掀起一波換機潮，環保署趁勢推出「10月手機回收加碼活動」，自10月1日起至10月31日止，至全台指定1萬2000個回收據點，完成手機回收並登陸抽獎資訊，回收舊手機，將有機會抽到iPhone14新機，還有筆電、全家禮券等獎項。

環保署為促進資源循環，鼓勵民眾回收廢手機，自2019年起訂定每年10月為手機回收月，2019年回收2.3萬支，2020年回收3.7萬支手機，2021年回收4.3萬支，今年將朝回收5萬支手機目標邁進。

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環保署表示，去年回收據點只有6608處，今年擴大到1.2萬個回收點，包括台灣三星電子、vivo、台灣小米、ASUS、華為、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、統一超商、全家便利商店、PChome24h購物、點子行動科技及各縣市環保局辦理。

環保署提醒，手機回收時，一定要留意「檢」、「刪」、「排」三步驟，定期「檢」視家中壞掉或不再使用的手機，回收前自行先「刪」除個資，「排」出交付清潔隊、通路賣場、電信業、手機品牌、便利商店門市回收管道，此外，廢棄的手機應儘量維持其完整度，不要任意拆解或當作垃圾，避免增加回收處理的困難度。

環保署表示，民眾於活動期間至指定回收點回收並完成登錄後，即可享有環保署的抽獎機會與企業提供的加碼優惠，並於11月下旬抽出幸運得主，活動詳情請可參考活動網頁。