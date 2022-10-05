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擬調整飛彈預警系統　邱國正：有狀況該發就發

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

北韓4日發射一枚中程彈道飛彈（IRBM）飛越日本上空，日本政府啟動「全國瞬時警報系統」（J-Alert），國民黨立委江啟臣以此比擬今年8月國防部面對共軍實彈飛越台灣上空的態度，呼籲國防部應該要審慎思考發布警報一事。對此，國防部長邱國正5日說，「我們可以納入考慮」，有這些狀況，該發就發。

共軍8月軍演對台灣周邊海域發射11枚東風系列彈道導彈，其中4枚飛越台灣上空，然而此消息卻是由日本防衛省揭露，國防部遂被批評隱瞞消息。國防部解釋，彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害；國軍此次可精準掌握中共發射的東風系列飛彈彈道，並預測其落點為東部海域，對本島地面不構成危害，乃據以完成戰備應處，符合接戰規則，因此，未發放防空警報。

江啟臣5日在立法院外交國防委員會質詢邱國正，詢問邱國正有無掌握北韓昨對日發射飛彈？邱回應，於早上6時47分掌握。江指出，日本在當地時間怎上7時27分（台灣時間早上6時27分）就已經發簡訊到人民的手機，7時42分又再發一通；照理樂山雷達偵測範圍包括北韓，任何在該雷達站裡所偵測的範圍，飛彈一打出來，我方就應該知道，因為有方向問題，過去幾次北韓飛彈試射，不是只有打到日本海，還曾往南打到東海。邱回應，「對。」

江啟臣繼續指，（飛彈）任何一個方向都有可能，所以國軍第一時間掌握非常重要；另日本針對導彈，即便是高達900多公里的上空，2017年時候也發過J-Alert，這次也一樣，甚至JR跟地鐵停駛20分鐘，會認為大驚小怪嗎？邱國正說，「我不會這麼認為」，每個國家應處方法不同，我方有飛彈攔截系統，一打（飛彈）就可以知道。

江啟臣說，導彈警報這件事，邱國正要認真思考，日本2017年跟2022年兩次都有發警告，儘管有專家說幾百公里以上的外太空，但從國安角度跟武器攻擊的不可預色性，寧可提高警覺，也不要誤失一次，站在這角度，國防部應該要審慎思考，然而今天業務報告沒有任何相關檢討跟未來應處。江啟臣也說，站在風險控管跟提高人民警覺性上，邱國正有義務跟責任告訴大家。

邱國正表示，預警狀況可以調，以前想法是掌握角度 跟可能落點，就沒有進一步得以驚擾，但江啟臣要求後，也的確有這些聲音這樣出來，「我們可以納入考慮」，有這些狀況，該發就發。

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