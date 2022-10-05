國軍機隊今晨再預演　「超大國旗」國慶將飛越總統府

為迎接國慶假期，OK mart宣布祭出限時3天「大杯美式、拿鐵買2送2」優惠，10月8日至10月10日限定開跑，就是要讓民眾無論出遊或待在家都能來點咖啡小確幸；10月更加碼推指定飲料、糖餅抽抽樂活動，最高可享1折優惠，荷包又能再省一波。