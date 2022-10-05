國軍機隊今晨再預演　「超大國旗」國慶將飛越總統府

▲國慶當天，將由CH-47SD契努克運輸直升機吊掛長18公尺、寬12公尺巨型國旗，飛越總統府上空。（圖／翻攝「中華民國 讚國慶」臉書）
記者陳俊宏／綜合報導
雙十國慶將屆，國防部今天（5日）清晨舉行第三次「國慶空中兵力演練」。國慶當天，將由CH-47SD契努克運輸直升機，吊掛長18公尺、寬12公尺巨型國旗，飛越總統府上空。
國慶籌備委員會指出，國防部安排9/27、9/29及10/5清晨5時50分至早上7時40分，國軍及空勤總隊飛越總統府上空進行空中演練，如遇天候不佳，預演將順延隔天。
▲▼前兩次國慶空中兵力演練畫面。（圖／翻攝「中華民國 讚國慶」臉書）
在預演中，空中兵力飛越總統府上空，包括旋翼機隊（CH-47SD契努克運輸直升機、UH-60M黑鷹直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機），以及定翼機隊（勇鷹高教機以及F-5型機、AT-3教練機）。國慶當天，將由CH-47SD契努克運輸直升機，吊掛長18公尺、寬12公尺巨型國旗，飛越總統府上空。
▲▼前兩次國慶空中兵力演練畫面。（圖／翻攝「中華民國 讚國慶」臉書）
▼前兩次國慶空中兵力演練畫面。（圖／翻攝「中華民國 讚國慶」臉書）
▼國軍三場國慶空中兵力演練。（圖／翻攝「中華民國 讚國慶」臉書）
讀者迴響