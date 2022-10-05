快訊／修正共軍「第一擊」定義！　邱國正：只要航空器飛入領空必反制

▲國防部長邱國正赴立法院外交國防委員會報告並備質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中共實施「圍台軍演」，侵犯我方領海且發射實彈飛越台北上空；此後更連番派遣共機、艦跨越海峽中線。國防部長邱國正5日表示，中共已經改變現狀，毀掉海峽中線的默契，很難恢復過去，但我方也有紅線，只要共軍戰機等航空器飛入我方領空，就算「第一擊」，一定會反制。

民進黨立委羅致政今天上午在立法院外交國防委員會，針對圍台軍演議題質詢邱國正。邱國正表示，中共比以往更加大力度，首次聯合作戰、接近台灣、形成包圍，目的就是要讓我方感到壓力，但目前仍在文攻武嚇階段，怎麼樣文攻多一點或如何武嚇，中共還在調配，只是的確中共掌握了主動權。

邱國正說，中共封鎖台灣的動作就是已在為作戰準備，封鎖只是一個階段，後續看如何再做攻擊。邱國正也認同，中共已經改變現狀，毀掉海峽中線的默契，很難恢復過去的現狀。

羅致政詢問我方反制作為為何？邱國正表示，一樣嚴密監控，但不便在此說明，中共會聯合軍兵種，我方也會聯合軍兵種。羅追問我方紅線在哪？邱回應，「我們當然也有紅線」，只要跨越威脅到國安，一定會反制。

對於國軍戰略是否仍堅持不發第一擊？邱國正表示，現在這狀況已經很明顯改變，例如中共用無人機侵擾，所以他已經調整，只要航空器或航海的實體就算「第一擊」。邱國正強調，第一擊定義已經非發射飛彈或彈藥的概念，只要戰機飛入我方領空，就算第一擊。