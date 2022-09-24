曾任SUPER教師獎評審「天人交戰」　教長讚「老師是美麗教育風景」

▲潘文忠（左三）與SUPER教師獎得主合影，讚老師是美麗的教育風景。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

下週三就是928教師節，教育部長潘文忠今（24日）天參加全國SUPER教師獎頒獎典禮時指出，自己曾擔任為SUPER教師獎評審主席，當時也為選誰而曾天人交戰過，而目前教育現場變化非常快，老師要面對的責任與任務是越來越吃力，要把每一個孩子當作珍貴的種子，給予更多滋養，如同老師對孩子的愛，這是禮讚，也是每個家長對對老師的深刻感受與感謝，老師才是台灣非常美麗的教育風景。

111全國SUPER教師獎今天舉行頒獎典禮，今年活動由全教會主辦、全教總協辦，共分為幼兒園組、國小組、國中組、高中職組以及大專組等五個等級，預計揭曉各組的「全國獎」首獎得主名單。

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▲教長潘文忠稱讚老師是美麗的教育風景。（圖／記者許敏溶攝）

潘文忠今天到場致詞，自稱為「潘老師」的潘文忠說，每年九月感觸特別深刻，因為教育現場變化非常快，老師要面對的責任與任務是越來越吃力，也越來越任重道遠，就像文宣提及，SUPER教師要精進專業、樂於分享、充滿活力，也要笑容洋溢，自己也經常接觸獲獎後的SUPER老師，發現老師才是台灣非常美麗的教育風景，看到老師們不僅為孩子努力，在樂於分享教學上的一路經驗。

潘文忠也表示，老師把每一個孩子當作珍貴的種子，而每一個孩子有自己的人生刻印，老師就是讓每個種子，得到更多養分與水分、滋養，以及老師讓孩子成長的愛，這是禮讚，也是每個家長對老師深刻的感受與感謝。

潘文忠曾擔任過SUPER評審主席，他回憶說，當年擔任評審也是天人交戰，相信在座的評審委員也是類似狀況，評審委員也不是光看報告，而是腳踏實地到老師的學校，觀察老師的上課狀況，以及孩子對老師等面向，他也發現，要成為全國SUPER教師，要身經百戰，過程也不是短時間，而是老師一路上用心在教育孩子。