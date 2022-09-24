　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曾任SUPER教師獎評審「天人交戰」　教長讚「老師是美麗教育風景」

▲▼教育部長潘文忠曾擔任SUPER教師獎的評審主席。（圖／記者許敏溶攝）

▲潘文忠（左三）與SUPER教師獎得主合影，讚老師是美麗的教育風景。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

下週三就是928教師節，教育部長潘文忠今（24日）天參加全國SUPER教師獎頒獎典禮時指出，自己曾擔任為SUPER教師獎評審主席，當時也為選誰而曾天人交戰過，而目前教育現場變化非常快，老師要面對的責任與任務是越來越吃力，要把每一個孩子當作珍貴的種子，給予更多滋養，如同老師對孩子的愛，這是禮讚，也是每個家長對對老師的深刻感受與感謝，老師才是台灣非常美麗的教育風景。

111全國SUPER教師獎今天舉行頒獎典禮，今年活動由全教會主辦、全教總協辦，共分為幼兒園組、國小組、國中組、高中職組以及大專組等五個等級，預計揭曉各組的「全國獎」首獎得主名單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼教育部長潘文忠曾擔任SUPER教師獎的評審主席。（圖／記者許敏溶攝）

▲教長潘文忠稱讚老師是美麗的教育風景。（圖／記者許敏溶攝）

潘文忠今天到場致詞，自稱為「潘老師」的潘文忠說，每年九月感觸特別深刻，因為教育現場變化非常快，老師要面對的責任與任務是越來越吃力，也越來越任重道遠，就像文宣提及，SUPER教師要精進專業、樂於分享、充滿活力，也要笑容洋溢，自己也經常接觸獲獎後的SUPER老師，發現老師才是台灣非常美麗的教育風景，看到老師們不僅為孩子努力，在樂於分享教學上的一路經驗。

潘文忠也表示，老師把每一個孩子當作珍貴的種子，而每一個孩子有自己的人生刻印，老師就是讓每個種子，得到更多養分與水分、滋養，以及老師讓孩子成長的愛，這是禮讚，也是每個家長對老師深刻的感受與感謝。

潘文忠曾擔任過SUPER評審主席，他回憶說，當年擔任評審也是天人交戰，相信在座的評審委員也是類似狀況，評審委員也不是光看報告，而是腳踏實地到老師的學校，觀察老師的上課狀況，以及孩子對老師等面向，他也發現，要成為全國SUPER教師，要身經百戰，過程也不是短時間，而是老師一路上用心在教育孩子。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►熱銷第一！妙管家洗衣精4瓶399元，快點手刀囤

ET快訊
YouTuber楊寶貝水中「扯下比基尼」！　正面照超兇
「周X寇已瘋」！李明依PO文「改寫這個字」　網狂勸：要小心
紅綠燈砸新手媽恐癱「將提國賠」！　重建手術狀況曝
租20年進屋「慘變下水道風格」噁炸！　女房客還噴1句話
女導遊愛「大鳥」連結人夫喊：好爽！　正宮目睹哭暈
「換護照擠爆畫面」曝光！　內行曝2招：方便又快

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄「最美港灣夕陽」畫面獨家曝！陳其邁認證：想停留這一刻　　　

客運招募駕駛！祭「高薪8萬、獨棟豪華宿舍」搶人　外國人也來應徵

報復性旅遊來了！「換護照擠爆畫面曝光」　內行曝2招：方便又快　

高雄人快衝一波回憶！統一戲院熄燈倒數　今明日電影票只要100元

次世代疫苗開打！北市1.8萬人預約　「逾6成第4劑」觀望長者催出來

豐原太百周慶登場「祭43%回饋創新高」　勤美誠品玩家購物節開跑

曾任SUPER教師獎評審「天人交戰」　教長讚「老師是美麗教育風景」

世貿美容化妝品展民眾敲大槌領獎品　保養品展創意

恢復山林活動！台東開放6林道2步道　都蘭山等3步道持續封閉

快設鬧鐘！搭阿里山百年蒸汽火車賞楓　限定4場手刀快搶

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

《可不可以放進去一下下就好》驚見A-Lin　主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

30萬俄羅斯大兵被逼上前線　童心碎淚別父：一定要回來

錯過李芷婷「求救訊息」！　老闆潘偉凡長文道歉：原來我錯了

IU機場超照顧粉絲　收信、聊天暖到最後~

陸妻第一次搭台灣高鐵！　車廂超安靜：台人素質高

高雄「最美港灣夕陽」畫面獨家曝！陳其邁認證：想停留這一刻　　　

客運招募駕駛！祭「高薪8萬、獨棟豪華宿舍」搶人　外國人也來應徵

報復性旅遊來了！「換護照擠爆畫面曝光」　內行曝2招：方便又快　

高雄人快衝一波回憶！統一戲院熄燈倒數　今明日電影票只要100元

次世代疫苗開打！北市1.8萬人預約　「逾6成第4劑」觀望長者催出來

豐原太百周慶登場「祭43%回饋創新高」　勤美誠品玩家購物節開跑

曾任SUPER教師獎評審「天人交戰」　教長讚「老師是美麗教育風景」

世貿美容化妝品展民眾敲大槌領獎品　保養品展創意

恢復山林活動！台東開放6林道2步道　都蘭山等3步道持續封閉

快設鬧鐘！搭阿里山百年蒸汽火車賞楓　限定4場手刀快搶

ESPN公布新賽季NBA 5大球星　詹皇、KD雙雙落榜引熱議

峮峮合體啦啦隊眾女神！王仁甫嗨喊：聞到所有人的髮香

他靠1招讓房貸利率「1.735降到1.705%」　過來人讚：真的有用

高雄「最美港灣夕陽」畫面獨家曝！陳其邁認證：想停留這一刻　　　

三度縱容！蔣萬安競辦開轟　「周玉蔻與陳時中還不算親密戰友？」

11組人搶看屋！「房子1天就租出去」　女房東卻因1原因後悔了

世界賽開打前Fnatic下路驚傳確診　官推：正與Riot協調出賽事宜

多一行！林佳龍又口誤　十三行博物館變「十四行」

新北也論文戰！侯辦貼警大聲明澄清學歷門　林佳龍：正好暴露三大問題

「可以騎你女兒嗎」全場驚呆！　董事長瞎問業務妹...父怒告慘爆

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

生活熱門新聞

表妹來隔離...老公沒回房！孕妻驚見「女上男下」

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」

該看籃球了！女球迷「緊身露腰」網看2點傻了

薪水全上繳　求愛遭拒！人妻提4要求：表現好才能做

快訊／宜蘭23:59發生規模4.0地震

跨聯盟籃球「激突正妹」IG曝光　本人6字限動回應

《放進去一下下就好》別亂唱　呂秋遠：律師費很貴

等餐超久外送員竟說「很可以」　服務生熱舞畫面曝

錫蘭嗆「老子自己辦」　呱吉4字「英文」反擊

想煮網咖味泡麵　網：鍋子是關鍵

肝連妹「E乳沾奶油」自舔　影片曝光萬人暴動

雨彈一早就開炸！4縣市大雨特報　警戒區出爐

7月大被拋棄！媽晚年求扶養「討1個月1萬」

搶救花東震後觀光！悠遊國旅10月起加碼　花東旅行團多領1萬補助

更多熱門

相關新聞

大考中心挨批後踩煞車！明年學測英文題型維持不變

大考中心挨批後踩煞車！明年學測英文題型維持不變

大考中心今（20日）在網站公告，明年學測英文科「篇章結構」題型將做改變，引發不少師生反彈，全教總也坦言錯愕，希望延後，大考中心在今天晚上回應，指因為各界對實施期程意見不同，為了讓高三學生安心備考，決定暫緩實施，新的實施日程另行公布，明年學測英文科篇章結構大題，仍維持4個空格、4個選項。

大考中心突調整學測英文題型　全教總錯愕：籲延後1年實施

大考中心突調整學測英文題型　全教總錯愕：籲延後1年實施

花東學校地震受損嚴重　教育部緊急核定500萬元重建經費

花東學校地震受損嚴重　教育部緊急核定500萬元重建經費

技高上傳學習歷程撞期　教長：統測考完後兩周才截止

技高上傳學習歷程撞期　教長：統測考完後兩周才截止

境外生趕開學「近2萬人申請來台」　明起可入住集中檢疫所

境外生趕開學「近2萬人申請來台」　明起可入住集中檢疫所

關鍵字：

SUPER教師獎潘文忠全教會全教總

讀者迴響

熱門新聞

母在家彈鋼琴　24歲童星「從背後槍殺」！

表妹來隔離...老公沒回房！孕妻驚見「女上男下」

錯過李芷婷「求救訊息」　老闆道歉：我錯了

解封倒數！　確診、隔離者這些補助別忘領

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

正宮亞希「開撕許仁杰」：慾望會使人犯錯！

名媛反目成仇！　百億身家「借友千萬」被翻臉

租20年「慘變下水道風格」噁炸！萬人轟不要臉

作家H抗癌漏尿「包尿布錄影」！

該看籃球了！女球迷「緊身露腰」網看2點傻了

快訊／許仁杰回應正宮「謝謝妳的付出」　安排律師「坐下來好好溝通」

薪水全上繳　求愛遭拒！人妻提4要求：表現好才能做

Lulu深夜突PO「真心換絕情」！

更多

最夯影音

更多
爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地
楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面