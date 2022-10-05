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「班班吃石斑」跳票？　教長掛保證：本學期一定吃到4次

▲▼「班班吃石斑」計畫最快九月底上路。（圖／記者湯興漢攝）

▲教育部長潘文忠強調，本學期營養午餐一定吃到四次石斑魚。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

政府推動「班班吃石斑」計畫，但在今（5日）的立法院教委會上，立委黃國書指學校至今還沒吃到石斑魚，質疑是否已經跳票，教育部長潘文忠表示，石斑魚的採購與運送及配送，主要由農委會執行，現正進行收標與決標作業，一旦完成決標，會讓得標廠商盡快學校聯繫，讓學校提早做準備，目前無法確認十月中旬前是否可吃到，但「這學期一定會吃到四次石斑魚。」

農委會與教育部合作推動「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，將砸6億元經費向漁民購買石斑，讓學生在本學期營養午餐吃到4次石斑魚，農委會在9月底表示，正進行供貨商招標作業，預計10月上旬學校午餐就會出現石斑魚，但至今仍未配送到學校，立委黃國書今天在立法院質詢時，就質疑教育部政策是否跳票。

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▲▼教育部長潘文忠 立法院教育文化委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲教育部長潘文忠表示，這一學期，學校營養午餐一定有四次吃到石斑魚。（圖／記者屠惠剛攝）

潘文忠表示，學校吃石斑魚部分，由教育部與農委會共同合作，農委會主要執行石斑魚的採購與運送及配送工作，根據他的瞭解，農委會正在進行收標與決標作業中，等農委會採購完成後，教育部希望盡快讓得標廠商與學校聯繫，看何時可將石斑魚配送到學校。

媒體追問學童在十月中旬是否可吃到石斑魚，潘文忠重申，仍要看農委會的後續採購與配送作業而定，一旦完成招標作業，廠商在運送食材前兩週會告訴學校，學校就可以進行相關安排，包括選在特餐日或其他時間吃，以及廚工做好烹飪準備，讓孩子額外吃到一道套餐，潘也強調，這學期一定會讓學童吃到四次石斑魚。

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