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離譜！高職校長性騷遭判刑「仍與受害者同校」　立委痛批：制度失靈

▲▼立委范雲批制度失靈，讓性騷擾被判刑的高中校長，仍與受害者同校。（圖／記者許敏溶攝）

▲立委范雲批制度失靈，讓性騷擾被判刑的高職校長，仍與受害者同校。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

原能會主委謝曉星昨（4日）遭爆性騷擾員工引發關注，立委范雲今（5日）在立法院質詢時表示，一名國立高職校長性騷擾遭判刑6個月，但因為目前法令漏洞與制度失靈，無法將加害的校長調離學校，讓受害老師還得與校長同校，至今快兩年，受害者因此身心俱疲，這樣個案在民間單位早被罰款；教育部長潘文忠坦言，法治上確實有不足，已經加速修法，讓制度面更完備。

原能會主委謝曉星昨天遭爆性騷擾員工，引發各界關注，立委范雲今早在立法院質詢時表示，上述事件爆發後，她和賴品妤等委員就共同發表聲明，應由行政院採取立即有效的糾正及補救措施，主動調查謝曉星，維護被害人權益。

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但范雲表示，近日收到一名在國立高職任職的教師陳情案，該師遭到校長性騷擾，不僅國教署調查性騷擾成立，地方法院一審也判加害人性騷擾罪確定且判刑6個月，可易科罰金，但事發近兩年，因為法令漏洞與制度失靈，加害校長仍然和受害的老師在同一個學校工作，造成被害老師工作期間都承受巨大身心壓力，也因此身心俱疲。

范雲指出，雖然國教署表示，透過辦公樓層與上班時間不同，可區隔動線，文書函也透過同仁轉達，但實際上，因為被害老師要參加校長主持的會議，一學期仍需要與校長見面開會至少6至8次，而且差勤假單仍須由校長審核始能通過，被害老師事發後14個月就已經接受20次心理諮商，但學校提供每年4次的心理諮商資源根本不夠。

▲▼教育部長潘文忠（右）與國教署長彭富源（左）到立法院備詢。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長潘文忠（右）坦言法治不足，已經加速修法。（圖／記者許敏溶攝）

潘文忠則坦言，目前法治上的確有不足之處，後續在教師法或教師任用條例進行調整，讓程序更完備，包括在調查期間進行職務調整，草案目前已經出來，希望行政與立法單位同步努力，儘速完成修法。

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