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林智堅論文雙殺後再提訴願　教長：進行客觀公正審議

▲▼民進黨桃園市長參選人林智堅因論文案，宣布退出桃園市長選舉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲繼台大之後，林智堅針對中華大學審議結果也向教育部提出訴願。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

新竹市前市長林智堅因台大碩士論文被認定抄襲，退出桃園市長選舉，林智堅在上月6日透過委任律師針對台大處分部分向教育部提出訴願，教育部長潘文忠今（5日）透露，已經在上月23日收到林智堅透過委任律師針對中華大學處分部分提出訴願，教育部將針對提出的相關事證，由訴願委員會進行客觀公正審議。

台大在8月9日召開記者會，認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷其碩士學位，受此影響，林智堅宣布退選，而中華大學則在8月24日宣布，認定林智堅論文確實存在抄襲情事且其情節重大，撤銷林智堅學位，並將其指導教授將被送教評會檢討。

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而在9月6日，林智堅透過委任律師向教育部提出訴願，認為台大學倫會有諸多嚴重的行政程序瑕疵，希望教育部訴願會撤銷台大學倫會月前做出的處分。今天早上潘文忠到立法院教育文化委員會備詢，會前潘文忠接受媒體聯訪時表示，已經接到林智堅團隊針對中華大學部分提出訴願。

▲▼教育部長潘文忠到立法院備詢。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長潘文忠指出，已經收到林智堅委任律師針對中華大學審議提出的訴願。（圖／記者許敏溶攝）

潘文忠表示，林智堅針對中華大學部分，教育部已經在9月23日收到訴願書，教育部將依循過去訴願會的相關辦理程序與規範進行審議，至於何時訴願會完成，因為訴願有相關辦法規定，後續就看學校這邊在訴願過程中提出的相關事證，由訴願委員會進行客觀公正的審議。

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