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要退場私立高中職可能更多！　國教署長估：逾20所達專輔學校標準

▲▼教育部長潘文忠（右）與國教署長彭富源（左）到立法院備詢。（圖／記者許敏溶攝）

▲國教署長彭富源（左）透露，私立高中職可能被列為專輔學校名單可能超過20所。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

在少子化衝擊下，私校停招、停辦消息頻傳，教育部退場審議會討論後總計公布三波、7校專案輔導學校名單，外界也擔心私立高中職是否有類似狀況，國教署長彭富源今（5日）在立法院備詢時透露，有類似上述達到專輔學校狀況的私立高中職，估計有超過20所，但實際結果要由退場審議會開會討論再公布。

少子化海嘯影響下，私校停招、停辦消息頻傳，不少學生與家長擔心誤上即將沉沒的私校，教育部在九月召開退場審議會，總計公布三波、7校專案輔導學校名單，以及學校改善日期，7所專輔學校包括：大同技術學院、高苑科技大學、中州科技大學、台灣首府大學、明道大學、環球科技大學、和春技術學院等。

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▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲經過教育部退場審議會審議，目前有7所大專校院列為專輔學校。（圖／記者許敏溶攝）

教育部昨繼續召開退場審議會第5次會議，會議決議令和春技術學院從112年5月10日起停辦，另根據教育部規定，並解除和春全體董事職務，並派任經本次會議審議同意的董事會成員。

教育部長潘文忠今天到立法院教育文化委員會備詢，國民黨籍立委萬美玲在質詢時，除了關心即將退場的和春技術學院學生受教權，同時也相當關心，大專有7所被列為專輔學校，高中職是否更嚴重，以及有多少數量。

國教署長彭富源一開始，並不願透露有多少數量，僅說要認定涉及一定程序，要等到嚴謹審核認定後再說，萬美玲則追問說，總要知道一個量，彭富源再回應，數字涉及指標認定，還是要核對後再說，經過萬美玲再次追問，彭富源回說：「應該會超過20所。」

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