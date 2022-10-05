少子化衝擊！立委提案調降國中小師生比　教部：2個月內提報告

▲立委提案教育部研議調降國中小師生比，潘文忠同意2個月內提出書面報告。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

受到少子化海嘯衝擊，教師退休年限被迫延後，中小學教師越來越老，國民黨籍立委萬美玲今（5日）在立院指出，少子化加上年金改革，造成教師年齡結構失衡，而教育部針對國中、國小每班學生人數，原則是30人、29人，但在110學年實際平均數字為26.83人、23.01人，顯示規定與教育現場落差大，希望教育部研議調降國中小師生比，教育部則同意在2個月內提出書面報告。

少子化海嘯衝擊台灣教育，根據教育部公布各階段學生數預測，平均年減2萬人，其中國小學生數預估在118學年跌破百萬人；而全教總今天也舉行記者會，暴露中小學教師年齡結構持續老化問題，40歲以下教師剩不到3成，教育現場無法新陳代謝，將導致一場「國教危機」，呼籲教育部導正年金改革錯誤。

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而在今天立法院教育委員會上，國民黨籍立委萬美玲今天提案，指受少子化加上年金改革影響，造成教師年齡結構失衡，40歲以下教師佔比，從105年的51.3％，110年降至29％，雖然教育部在105年將國小教師原額，從每班1.5名提高到1.65名，國中教師員額則自107年起，從每班2名提高到2.2名，但是教師年齡結構失衡問題仍未解決。

萬美玲進一步表示，現行國小與國中班級編制及教職員編制準則規定，國中每班以30人為原則，國小則以29人為原則，但在110學年，國中每班實際平均人數卻是26.83人，國小則是平均23.01人，顯示教育部規定與教育現場落差大，希望教育部研議調降國中小師生比，讓國教走向小班化、精緻化。

針對萬美玲等人的臨時提案，教育部也同意，在2個月內提出書面報告。

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