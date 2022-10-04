確定了！和春技術學院明年5月10日停辦　全體董事改選

▲教育部命令和春技術學院從明年5月起停辦。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部今（4日）下午召開退場審議會第5次會議，已經被列為專案輔導學校和春技術學院，今天決議通過，命令在112年5月10日起停辦，另外大同技術學院、高苑科技大學、中州科技大學、台灣首府大學、明道大學、環球科技大學等6所被列為專案輔導學校，今天通過各校加派董事及監察人名單共計各三名，強化專案輔導學校的治理。

私校停招、停辦消息頻傳，不少學生與家長擔心誤上即將沉沒的私校，教育部在九月初召開兩天退場審議會，總計公布三波、7校專案輔導學校名單，以及學校改善日期，7所專輔學校包括：大同技術學院、高苑科技大學、中州科技大學、台灣首府大學、明道大學、環球科技大學、和春技術學院等。

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教育部今天下午繼續召開退場審議會第5次會議，針對在第四次會議被列為專案輔導學校的和春技術學院，再次進行討論，會議決議，命令和春技術學院從112年5月10日起停辦，另根據教育部規定，後續將解除和春全體董事職務，並派任經本次會議審議同意的董事會成員。

▲和春技術學院被教育部命令明年5月起停辦退場 。（圖／翻攝google map）

教育部技職司長楊玉惠表示，和春技術學院因為在退場施行通過前就已停招的專案輔導學校，依照規定，在退場條例通過後一年內要停辦，而退場條例是在今年5月11日通過，所以依照規定，今天由退場審議會審議通過，命令和春在明年5月10日起停辦。

楊玉惠說，因為和春技術學院要停辦，所以董事要改選，也順利改選並產生新的董事成員，包括3名學校教職員代表，4名為學者專家，2名原來董事會董事，新舊董事有一個月時間交接，最慢11月15日前完成交接並上任。

此外，包括大同技術學院、高苑科技大學、中州科技大學、台灣首府大學、明道大學、環球科技大學等6所學校，上個月會議已經被列為專輔學校，今天會議中，也通過各校加派董事及監察人名單，由教育部加派三位董事，包括教職員代表、學生代表、公益董事各一位。

教育部表示，後續將經退場審議會審議通過的專案輔導學校名單及其所屬法人董事會名單，公告在大專校院校務資訊公開平臺專區網頁，以強化專案輔導學校的治理。

【教育部已公布退場專輔學校名單】

1.和春技術學院（112年5月10日停辦）

2.大同技術學院（改善期限：112年5月31日）

3.高苑科技大學（改善期限：同上）

4.中州科技大學（改善期限：同上）

5.明道大學（改善期限：同上）

6.環球科技大學（改善期限：同上）

7.台灣首府大學（改善期限：113年5月31日）

（名單更新至10/4 17:00）

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