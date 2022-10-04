　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦　全體董事改選

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部命令和春技術學院從明年5月起停辦。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部今（4日）下午召開退場審議會第5次會議，已經被列為專案輔導學校和春技術學院，今天決議通過，命令在112年5月10日起停辦，另外大同技術學院、高苑科技大學、中州科技大學、台灣首府大學、明道大學、環球科技大學等6所被列為專案輔導學校，今天通過各校加派董事及監察人名單共計各三名，強化專案輔導學校的治理。

私校停招、停辦消息頻傳，不少學生與家長擔心誤上即將沉沒的私校，教育部在九月初召開兩天退場審議會，總計公布三波、7校專案輔導學校名單，以及學校改善日期，7所專輔學校包括：大同技術學院、高苑科技大學、中州科技大學、台灣首府大學、明道大學、環球科技大學、和春技術學院等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部今天下午繼續召開退場審議會第5次會議，針對在第四次會議被列為專案輔導學校的和春技術學院，再次進行討論，會議決議，命令和春技術學院從112年5月10日起停辦，另根據教育部規定，後續將解除和春全體董事職務，並派任經本次會議審議同意的董事會成員。

▲▼ 和春技術學院 。（圖／翻攝google map）

▲和春技術學院被教育部命令明年5月起停辦退場 。（圖／翻攝google map）

教育部技職司長楊玉惠表示，和春技術學院因為在退場施行通過前就已停招的專案輔導學校，依照規定，在退場條例通過後一年內要停辦，而退場條例是在今年5月11日通過，所以依照規定，今天由退場審議會審議通過，命令和春在明年5月10日起停辦。

楊玉惠說，因為和春技術學院要停辦，所以董事要改選，也順利改選並產生新的董事成員，包括3名學校教職員代表，4名為學者專家，2名原來董事會董事，新舊董事有一個月時間交接，最慢11月15日前完成交接並上任。

此外，包括大同技術學院、高苑科技大學、中州科技大學、台灣首府大學、明道大學、環球科技大學等6所學校，上個月會議已經被列為專輔學校，今天會議中，也通過各校加派董事及監察人名單，由教育部加派三位董事，包括教職員代表、學生代表、公益董事各一位。

教育部表示，後續將經退場審議會審議通過的專案輔導學校名單及其所屬法人董事會名單，公告在大專校院校務資訊公開平臺專區網頁，以強化專案輔導學校的治理。

【教育部已公布退場專輔學校名單】
1.和春技術學院（112年5月10日停辦）
2.大同技術學院（改善期限：112年5月31日）
3.高苑科技大學（改善期限：同上）
4.中州科技大學（改善期限：同上）
5.明道大學（改善期限：同上）
6.環球科技大學（改善期限：同上）
7.台灣首府大學（改善期限：113年5月31日）
（名單更新至10/4 17:00）

►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►住君悅酒店＋凱菲屋早餐吃到飽才1980元！超狂2日輕旅行，限量30組手刀搶

ET快訊
獨／衰捲立崧涉賣過期品！新農科技怒發聲明：那不是我們的標籤
溫度溜滑梯式下跌！明早掉10°C　大台北整天迎雨
快訊／反制北韓！美韓8架戰機升空　發射2枚JDAM炸彈
快訊／確定了！這間學校明年5月停辦　全體董事改選
快訊／喝手搖飲中100萬　雲端發票中獎清冊出爐
拔智齒喪命！　24歲妹子「全身麻醉」高燒42度慘死病床上
快訊／美CDC即起「停止發布」COVID海外旅遊警示
快訊／電梯突故障急速下墜　1人遭夾慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老粉驚呆變漂亮！百萬YTR曬30歲生日照　阿滴認證「神似太妍」

溫度「溜滑梯式下跌圖」出爐！明早北台掉10°C　大台北整天迎雨

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦　全體董事改選

台灣世界展望會年度公禱日　為全球兒童禱告

阿嬤回收物掉整街超無助！整群僑泰高中生「一人抱3個」默默幫忙

重陽敬老　北市鼓勵長者數位學習「最高補助3000元」

繞台灣5圈！天菜男護理師狂走900萬步減20kg娶美嬌娘　親揭瘦身招

吃火鍋「1湯頭」被推爆！他一試驚呆　老饕狂讚：冬天吃爽歪

振興震後觀光！　台東縣府再加碼千萬旅遊補助...10／11起跑

交通黑暗期熬13年！高雄站東路10月底通車　2路段封閉14小時切換

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

謝京穎與許仁杰爆不倫戀首露面　未向正宮道歉「我不覺得我有做不對」

2歲弟拿玩具箱狂砸電視　越丟越起勁→黑頻畫面

駕照已註銷！91歲翁失控倒車　6人被撞「母攜獨子逛街慘死」

被移工猛撞...準新娘清醒了　第1句話喊「想爸媽」好揪心

男吃冰嘴裡疑似有異物 竟是門牙掉落眾人笑翻

老粉驚呆變漂亮！百萬YTR曬30歲生日照　阿滴認證「神似太妍」

溫度「溜滑梯式下跌圖」出爐！明早北台掉10°C　大台北整天迎雨

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦　全體董事改選

台灣世界展望會年度公禱日　為全球兒童禱告

阿嬤回收物掉整街超無助！整群僑泰高中生「一人抱3個」默默幫忙

重陽敬老　北市鼓勵長者數位學習「最高補助3000元」

繞台灣5圈！天菜男護理師狂走900萬步減20kg娶美嬌娘　親揭瘦身招

吃火鍋「1湯頭」被推爆！他一試驚呆　老饕狂讚：冬天吃爽歪

振興震後觀光！　台東縣府再加碼千萬旅遊補助...10／11起跑

交通黑暗期熬13年！高雄站東路10月底通車　2路段封閉14小時切換

獨／衰捲立崧涉賣過期品！新農科技怒發聲明：那不是我們的標籤

股市空頭撿高股息ETF！00878、0056爭龍頭　3關鍵賺反彈行情

山田涼介新劇「雙重人格」捲殺人案！　轉換身分認了：有些混亂

媽追劇和尚鸚鵡強迫摸摸　她太入戲「手一停就被咬」求放過

屏東市長參選人周佳琪端牛肉　重陽敬老金70歲每人1千元

竹市租屋族注意　110年度中央擴大租金補貼延長受理

百貨周年慶推會員專屬「滿仟送仟點」　還可抽百萬賓士

日本10／11開放就衝！神戶超實用一日券　免費玩動物王國、搭遊覽船

婁峻碩霸氣男友力爆發　喊送焦凡凡整套Pandora聯名款一起戴對鍊

特斯拉Model 3實測「時速100自動煞停」　Youtuber放聲大叫後GG了

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

生活熱門新聞

隨手拍「隔壁桌正妹」側顏爆擊他！網一看是大咖女神

工人作業液體爆發沖臉　衣服秒爛

麻將賓果遇「作弊情侶檔」　老闆一招抓包

20歲王牌AV女優宣布引退！

超強旺夫運！「最值得娶回家」3個生肖女

竹縣紅燈區超壯觀！網傻：以為是賽車場

男友突曝「曾睡過準大嫂」　她聽到喘不過氣

明降9℃轉雨　更強冷空氣連假到「全台有感」

諾貝爾醫學獎得主解新冠重症之謎

她曝「男生偷瞄超明顯」　網刷一排道歉

水逆結束了！5星座谷底翻身　小人全部退散

好市多牛奶「微波變豆花」　內行驚：別喝！

胡椒粉不給了！會員挺好市多：真的該收

水逆結束！5星座「鹹魚大翻身」一路旺到年底

更多熱門

相關新聞

1800座校園兒童遊戲場大改造　融入在地特色兼具安全

1800座校園兒童遊戲場大改造　融入在地特色兼具安全

為改善校園兒童遊戲場安全，教育部向行政院爭取21億元經費，協助各地方政府改善兒童遊戲場，全台已有1800校陸續完工啟用，提供學生更安全的遊戲空間，部分學校還結合在地特色，打造話題性的遊樂空間，像是以火車、船等交通工具為主題，提供孩子多元的遊戲體驗。

學者批雙語政策錯誤「反讓英文能力↓」　籲政府盡早認錯改正

學者批雙語政策錯誤「反讓英文能力↓」　籲政府盡早認錯改正

單日+6308「連5天增加逾6千例」　校園確診總數超過61萬例

單日+6308「連5天增加逾6千例」　校園確診總數超過61萬例

「教官退出校園」改自然離退　明年大限取消「估2030全除役」

「教官退出校園」改自然離退　明年大限取消「估2030全除役」

0+7將上路「境外生入境檢疫」受矚目　教長：正研擬配套

0+7將上路「境外生入境檢疫」受矚目　教長：正研擬配套

關鍵字：

教育部專輔學校名單退場審議會聖約翰科大

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「洋蔥圈」睽違4年悄回歸！

接錯管線害病患胃爆裂致死　部桃外包員工下場曝

妻被9旬翁撞死「毀雙腳」　夫求葬儀社修復

許維恩認了「揹山寨名牌包」！認錯：對不起大家

王子被說「推媽出來道歉」弟弟火大了！

彰化違建「吃掉人行道」　神秘屋主現聲這樣說

黃少谷開計程車「接客到深夜」：我一樣需要生活

萬華男爬窗墜樓亡　女友全程目擊崩潰

她懷孕9個月「每天愛愛還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔

男遭盤查返家拿證件竟墜樓命危！被通緝身分曝

34歲男星自爆「交往14歲女友」：高中畢業馬上結婚

王子爆是惡鄰！錄《全明星》凌晨排練吵翻天

5尺巨蟒躺貓籠！他見愛貓被生吞崩潰

台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品

陳彥婷 「爸媽幫出1／3頭期款」被酸

更多

最夯影音

更多
王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...
警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面