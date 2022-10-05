柯市府降半旗？　何志偉嘆心酸：連國旗都無法妥善管理

▲何志偉質疑柯市府未妥善管理國旗。（圖／何志偉提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

雙十國慶即將到來，台北市在重要道路掛上國旗，不過，民進黨立委何志偉質疑，早上經過市府路，驚訝地發現市政府前面「第一支國旗」竟然沒有任何原因的「自動降半旗」，感到莫名心酸，「請問柯市長，作為一個城市的大家長、一個國家首都的市長，如果你連市府前的國旗都無法妥善管理，直接降半旗，請問柯市長你又如何能夠帶領台北市進步？還是柯市長又要四兩撥千斤的說這只是一面國旗？然後繼續肆意踐踏別人傷心，以博取自己的政治聲量？」

何志偉表示，根據2022年《聯合報》六都宜居大調查民調結果顯示7年出走21萬人，有3成台北市民想移居外縣市，他想問台北市長柯文哲：一個說好的光榮城市呢？還是柯市長只記得改變成真？只是沒有告訴民眾改變有3種，變好、變差或沒有改變。

何志偉批評，柯文哲向來就是只看聲量，不看政策、發言的質量，他也很清楚語出驚人死不休會有聲量，所以話越講越狠、越講越兇，連人身攻擊的油門也踩下去，他就是靠著污辱別人、講別人午夜夢迴會很難過的話來討生活，他再從中獲得能量，例如近期批評民進黨台北市長參選人陳時中到同志酒吧開拓票源一事時說，「明明就是素珠，卻演成林志玲」；談論民眾黨新竹市長參選人高虹安論文案說「像惡霸流氓要強姦女生」；談到縣市民調最後一名時說，「又不是今天才發生，台北市有退步嗎？」

何志偉直言，要透視柯文哲的心很簡單，他在縣市長排名蟬聯全台倒數第一這麼久，一定要講些垃圾話獲得聲量，「但我覺得，當初柯文哲說垃圾不分藍綠，那…你自己呢？」他說，高雄市前市長韓國瑜、韓粉的影響力至今還是很驚人，一直以來，自己一直很擔憂仇恨政治的興起，但柯文哲持續沒有管好自己的嘴，講話越來越誇張，不斷用極端的政治語言塑造聲量，讓人擔憂跟害怕仇恨政治的發生。