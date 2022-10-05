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韓流再現？韓國瑜55秒影片曝光　她揭「上屆好在2男人跨刀相救」

記者黃翊婷／綜合報導

前高雄市長韓國瑜日前啟動輔選行程，引發各界關注。台北市議員游淑慧4日在臉書PO出一段55秒的影片並表示，「辣（那）個男人來了，謝謝再次跨刀相助！」2018年的時候她被提醒選情很危險，當時有兩個男人跨刀相救，其中之一就是韓國瑜。

韓國瑜拍影片為台北市議員游淑慧加油。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

▲韓國瑜拍影片為台北市議員游淑慧加油。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

影片中，韓國瑜大讚游淑慧是最優秀的市議員候選人，這4年在台北市議會的表現大家有目共睹，敢講話、敢衝、敢拚，希望大家支持有俠女精神的議員。短短55秒的助選影片，吸引不少支持者留言相挺，「大師兄回來了」、「韓流來了！韓流再度來襲」；不過，也有人建議韓國瑜不要太過介入，尤其是在選前1個月，以免焦點轉移，反而不利於候選人。

▲▼台北市議員游淑慧。（圖／記者袁茵翻攝）

▲游淑慧表示，上屆選舉多虧有韓國瑜、羅智強相助。（資料照／記者袁茵翻攝）

游淑慧則在臉文PO文中提到，「辣（那）個男人來了，謝謝再次跨刀相助！」2018年的這個時候，黨內同仁提醒她選情很危險，可能是吊車尾或落選頭，當時聽到這樣的預警，初次參選的她也不知道還能做什麼，覺得自己已經盡了所有的心力，「好在後來，出現了兩個男人的跨刀相救」。

游淑慧表示，這兩個人分別是為她剃光頭告急的羅智強，和自己在高雄選得驚心動魄還心繫她選情的韓國瑜，「今年，2022年兩人都沒有參戰，覺得有點孤單」，日前又被媒體朋友告知「妳很危險喔」，她也明白，今年沒有韓流帶動，大家都怕藍營投票熱情降低，而且港湖這次的超強棒組合，也可能讓她得票不足。

游淑慧說，韓國瑜得知這個狀況之後，二話不說，連夜為她錄影打氣，「真心覺得不好意思，努力了3年多，還是很多不足。終於理解資深前輩常警告我的一句話，一升二最難。」

#辣個男人來了 謝謝再次跨刀相助!! 2018年的這個時候，市黨部和彥秀立委都提醒我選情很危險，可能是吊車尾或落選頭。 當時聽到這樣的預警，初次參選的我也不知道還能做什麼……覺得自己已盡了所有的心力。 好在後來，出現了兩個男人的跨刀相救： 一個是為我剃光頭告急的 羅智強 另一個是自己在高雄選的驚心動魄，還心繫我選情的 韓國瑜 市長。 今年，2022年兩人都沒有參戰，覺得有點孤單。 前兩天有媒體朋友跟我說：［你很危險喔］。 嗯，我也知道 沒有韓流的帶動，今年大家都怕藍營投票熱情降低；而港湖這次超強棒的組合，也可能讓我得票不足。 韓市長知道這個狀況後，二話不說，昨晚連夜為我錄影打氣。 ????????真心覺得不好意思，努力了3年多，還是很多不足。 終於理解資深前輩常警告我的一句話 ＜#一升二最難＞ 1450說，今年很多人都會跟韓市長切割…我們會嗎？ #行動證明

游淑慧 台北市議員發佈於 2022年10月4日 星期二

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