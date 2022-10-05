台北市長選情大轉變！　他見民調直言「棄保會在這2人身上」

▲蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／ETtoday資料照）



記者崔子柔／綜合報導

距離九合一選舉投票僅剩下1個月多時間，日前媒體人周玉蔻風波拖累民進黨台北市長候選人陳時中的選情，而《TVBS》3日公佈的民調結果中，蔣萬安支持度達40％、無黨籍黃珊珊支持度23%，第三則是陳時中22％，資深媒體人單厚之則認為，「棄中保珊」會比「棄珊保中」更有效。

根據《美麗島電子報》報導，單厚之提到，在發生周玉蔻風波之後，局勢被打破了，蔣萬安和黃珊珊的差距拉大，解除了被黃珊珊棄保的危機，但棄保會發生在陳時中和黃珊珊身上，並稱「棄中保珊」會比「棄珊保中」更容易、也更有效。

不過單厚之也說，蔡英文的未來和陳時中已有某種程度的綁定，她絕對會力挺讓基本盤鞏固，不讓陳時中淪為第三名，因此年底很難出現「棄中保珊」的情況。

媒體人黃暐瀚昨（4日）則表示，「棄陳保黃，是不會發生的」，他認為，從2018到2022，柯文哲不再是民進黨的「盟友」，親綠政論節目過去四年，罵柯甚至比罵國民黨還兇，蔣萬安當選跟柯文哲的「接班人」黃珊珊當選，差別何在？

蔣萬安昨日也在王淺秋主持的廣播節目「千秋萬事」中回應，綠白之間如何棄保、選票要怎麼流動，應該是陳時中要比較擔心、民進黨要煩惱，他自己則是不會擔心，他也認為支持者不需要煩惱，相信選民會堅定的投票給蔣萬安，自己的目標也是吸納各方支持的力量，不要再做政治上的算計。