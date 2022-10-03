游智彬揭鄭文燦論文抄襲　桃市府：引述研究資料正常合理範圍內

▲游智彬(中)由律師陳麗玲陪同，於市府附近咖啡店召開記者會，指稱鄭文燦論文抄襲？（圖／游智彬提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中壢區市議員參選人游智彬3日召開記者會，指稱市長鄭文燦論文學術造假，指導教授陳明通一手遮天，造就台灣今天的學術扭曲，價值崩壞！游智彬提出證據質疑鄭文燦論文的三大瑕疵，並表示明(4)日上午10點赴台大實名檢舉鄭文燦違反學術倫理，要求徹查。

▲市府新聞處長詹賀舜駁斥鄭市長論文抄襲說。（圖／游智彬提供）

市府新聞處長詹賀舜表示，鄭市長的碩士論文題目為中國基層民主的演變，因無法進行實證研究，必須引述各種研究資料，包括對岸的文獻，這是在正常合理的範圍內。格式不一致的部分，謝謝指正。

游智彬表示鄭文燦論文抄襲，根本就是林智堅2.0版，整段抄襲對岸的知識共享文章平台一字不漏還不加註，這個不叫抄襲什麼叫抄襲？例如第40頁內容沒有加註，當成自己的論述，整段抄襲2004年「從村長選舉制度和實態看中國的住民自治——以四川省調查事例為中心」一文，完全當成自己的論述。

游智彬指出鄭文燦論文造假膨風，論文共224個參考文獻中，就有106個是未在論文本文或註當中出現的虛假文獻及多個重複出現的文獻。例如參考文獻第122頁期刊書目全部是虛假文獻，56至66沒有一個出現在論文本文或註裡面。碩博士論文24個僅2個是真文獻，當中1個還重複，剩下的全是假的！造假率超過50%，這個不是學術詐騙什麼才叫學術詐騙？

鄭文燦的論文主題是「中國基層選舉演變之分析-尋找民主發展的動力」，所以引用大量對岸的資料，台灣的論文比對系統難以精準查核。游智彬說，他透過大陸的查重系統比對結果高達30.27%涉嫌抄襲？因此，他要求鄭文燦出來面對？拿著台大碩士學位選舉，是不是在欺騙桃園選民？欺騙桃園鄉親？

游智彬進一步指出，根據鄭文燦論文的所有註及參考文獻的內容格式，發現大量存在頁碼缺漏、排序錯亂、格式不統一等問題，毫無規範可言，顯然就是不同人複製貼上拼湊，嚴重懷疑鄭文燦就是找槍手代寫。例如後半段所有「國立」學校二字全部消失，極有可能後半部分是大陸的代寫槍手所寫，因為他們必須政治正確，才把國立二字刪除。而且有些學校寫全銜，有些卻縮寫。根據諸多內容判斷槍手疑有大陸人和台灣人，要鄭交代清楚？

根據游智彬團隊查核論文發現，進一步懷疑不是鄭文燦一人獨自完成論文。例如第18頁說研究重點在1979年改革開放後30年時間，但第23頁卻從1927年講起，這是同一個人的寫論文思考邏輯？又例如參考文獻第111頁中文書目15及第112頁中文書目35共出現二次！而且格式還不一樣！中文書目15沒有作者、年代及文章名，還有不知所云的頁碼。但其實這是同一篇文章及同一本書。參考文獻第112頁中文書目38及第120頁期刊書目43格式完全不一樣；標點符號也不同，書名號一般〈 〉多用於篇名，《 》多用於書名，但鄭文燦的論文有些有書名號，有些卻沒有加；如果鄭文燦寫過論文應該要知道格式是要從一而終，不會一下子這個格式一下子那個格式，嚴重質疑是不同的人代寫才會出現這種情況！

游智彬記者會後表示，沒想到當初自創諷刺林智堅抄襲的《論文歌》居然可以繼續對鄭文燦唱！