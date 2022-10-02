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高虹安4天被50萬筆留言攻擊？　四叉貓抓排行榜有「操弄空間」

▲▼高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨新竹市長參選人高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／綜合報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安被爆料論文涉及抄襲，她大動作召開記者會駁斥，會中犀利言論發酵，遭批評歧視他人學歷。如今，高虹安出席網路節目《董事長開講》粉絲見面會，稱自己短短4天來遭到網路上鋪天蓋地共超過50萬筆留言的攻擊，並曝光這些追殺她的臉書粉專、社團排行榜，但卻被發現榜中第一名的「林智群律師（klaw） 」留言也才438則，何來50萬筆？對此，網紅劉宇「四叉貓」分析背後的操弄空間，砲轟造假。

高虹安於《董事長開講》粉絲見面會上表示，自己有準備好多政見，但遺憾的是很難在媒體上被討論，大家說民進黨傾全黨之力追殺高虹安，因為從數據來看，四天內就有超過五十萬筆鋪天蓋地的攻擊。「4天超過50萬筆是什麼概念？其實我那幾天的聲量大於一整個禮拜陳時中馬桶的討論度」。

根據排行，追殺高虹安的粉專前十名除了林智群外，依序為無良公關公司、土星六號隻狼、我是Sabrina、孟買春秋、音地大帝、無良公關、細菌先生、鬥魂白鬍子、補教人蔘。

四叉貓表示，高虹安排行榜的計算方式應該是以每則「留言」當計量單位，根據她公布的簡報，攻擊範例包括「為了選舉而道歉的」、「選市長人品很重要」等等，簡易解讀就代表那4天之內只要在討論高虹安的文章或新聞底下留言，沒有稱讚的話就全部被計算成攻擊，排行榜的排名方式就是4天之內該粉專的相關文章，下方沒稱讚高虹安的留言總數就是排行榜總積分。

四叉貓也進一步指出，排行榜上「林智群律師（klaw） 」雖為第一名，但也才438則留言，是要怎麼湊出50萬筆攻擊留言？其實根據高虹安簡報範例，攻擊有些是來自各大新聞粉專的下方留言，光是一篇報導底下就會超過1500則留言，隨便都超過她提到的十大追殺粉專的數量，那為什麼高虹安的排行榜沒有把新聞粉專列入？很簡單，可以讓圖表比較好看比較有操弄的空間。

四叉貓猜測，實際跑出來的數據應該是各家新聞粉專貼文下的數萬筆攻擊留言，接著才是「林智群律師（klaw） 」等粉專，所以單純列出排行榜根本沒意義，因為大部分的留言都集中在各大新聞粉專，除了新聞粉專以外，其他粉專佔比非常的低，但只要把各大新聞粉專剃除出排名後，就能造假出來的排行榜能暗示群眾「一群側翼粉專在攻擊高虹安」。

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