女同事請吃炸雞腿　人夫一句「20年了」獲讚：男子漢對家人的愛

記者黃翊婷／綜合報導

一名爸爸在臉書PO文感嘆，4日在公園透氣時，女同事請他吃炸雞腿，心中突然感慨萬千，因為年輕時他很愛吃炸雞，尤其熱愛炸雞腿，但自從有了小孩，就再也沒吃過炸雞腿，而是留給老婆、小孩吃，「20年來，我從一個愛吃雞腿、蝦子的小夥子，變成只吃雞胸、蝦頭的老頭子了。」

▲原PO自稱已有20年沒吃過炸雞腿。（示意圖／CFP）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，4日在公司旁邊的小公園散心、透氣，剛好遇到外出買下午茶的女同事，對方突然請他吃炸雞腿，還說要趁熱吃，接著便迅速離開，「看著手中的炸雞腿，我突然感慨萬千，有20年了吧？好像從有了小孩之後，就再也沒吃過炸雞腿。」

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原PO感嘆，自己年輕時非常喜歡吃炸雞，但自從有了孩子，雞腿就不再屬於他了，每次購買一整桶的炸雞，雞腿永遠是老婆、小孩先吃，他總是分到雞胸或雞翅，然後看著兒子、女兒大口啃雞腿，「女兒偶爾會把咬過的雞腿遞到我嘴邊，要我咬一口，我卻從來沒有（咬）過。20年來，我從一個愛吃雞腿、蝦子的小夥子，變成只吃雞胸、蝦頭的老頭子了。」

文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言安慰他，「可憐的老爸，拍拍，你終於吃到雞腿了」、「這是男子漢對家人的愛」、「你有沒有默默滴下一滴男兒淚」。還有不少已經為人父母的網友表示認同，「我也有相似的感觸」、「我女兒到現在還認為我最愛吃雞翅最前面的部分」、「同感！自從有小孩之後，買整桶的炸雞，雞腿永遠是小孩的」。