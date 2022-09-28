女兒老師聯絡簿「1句話」讓爸跪求翻譯　網解答：大師等級

記者黃翊婷／綜合報導

一名爸爸27日在臉書PO文求助，表示自己看不懂女兒代課老師在聯絡簿交代的事項，「跪求翻譯」。文章公開之後吸引超過4800名網友按讚朝聖，並紛紛留言調侃，「這老師的字是為了當醫生練的吧」、「看得懂的是不是在醫院診所還是廟裡工作過」；不過，很快就有神人解讀出來，老師的意思其實是「流感疫苗接種意願書請10／5前繳回」。

▲爸爸PO文求助，請網友幫忙解讀老師到底寫了什麼。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，「跪求翻譯，女鵝（兒）的代課老師到底在寫啥？」他只看得懂「10／5前」以及「回」這兩個部分。而在附上的照片中，只見老師用藍筆在聯絡簿上寫下一段話，其中日期還用紅筆標記，旁邊還有用鉛筆寫上的體溫紀錄。

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文章公開之後掀起網友熱議，甚至被社團管理員轉貼到「爆料公社」臉書粉絲專頁，吸引超過4800名網友按讚，並紛紛留言調侃，「這老師的字是為了當醫生練的吧」、「啊，是失傳的彈簧體字跡，這大師等級的」、「感、苗、種、繳，這4個字我還第一次看到有人這樣寫」、「看得懂的是不是在醫院診所還是廟裡工作過」。

不過，很快就有網友解讀出老師的意思是「流感疫苗接種意願書請10／5前繳回」。還有兩名同樣在教育界工作的網友提出建議，「我之前（在）幼兒園代班時有寫過，但我寫的字都是家長看得懂的字」、「我會直接放棄，我也是老師，但我覺得既然要寫，就讓人看得清楚吧，不然其實也是白寫又浪費力氣」。