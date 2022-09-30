媽想轉職當洗碗工　女兒嫌丟臉「我給妳錢不要去」遭網打臉

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友29日在臉書PO文聲稱，朋友的媽媽目前在早餐店工作，最近想轉換跑道去當洗碗工，卻被女兒勸阻，原因是「洗碗很丟臉」。文章公開之後掀起網友熱議，大多數人不僅不覺得當洗碗工丟臉，反而指出這項工作其實很難做好，薪資也不算太差，以知名餐廳鼎泰豐刊登在人力銀行的徵才資料為例，洗碗作業員的月薪是3萬8000起跳。

▲原PO的朋友覺得媽媽當洗碗工「很丟臉」。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，朋友的媽媽目前在早餐店工作，但她最近跟女兒說，如果不賣早餐就要去當洗碗工，女兒一聽嚇了一跳，連忙說會拿錢給媽媽，讓她不要去當洗碗工，「因為洗碗很丟臉」。

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文章公開之後掀起網友熱議，大多數人都不挺女兒勸阻媽媽的理由，並紛紛留言表示，「不偷不搶都好」、「根本不會好嗎？我老公以前還待過美食街的洗碗房」、「哪裡丟臉？女兒是上個世紀的思維嗎」、「沒有任何一個付出勞力的工作是丟臉的」、「這時機有工作，疫情期間餐廳沒結束營業已經算很好了，嫌什麼」。

還有過來人坦言，洗碗這個工作看似容易，其實很難做好，碗盤數量多的話，要不摔壞很有難度，而且要洗得又快又乾淨，如何省水、省清潔液是有技巧的。甚至有網友貼出鼎泰豐刊登在人力銀行的徵才資料，洗碗作業員一職的月薪是3萬8000元至4萬1000元，「是說，妳一個月要賺多少才能讓妳媽不想去洗碗？」

▼網友貼出鼎泰豐的徵才資料打臉。（圖／翻攝自104人力銀行網站）