老公同事結婚紅包「每人100萬」　真相曝光笑翻網：我包300萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻日前在臉書PO文表示，老公在外面吃飯一餐就要超過「10萬元」，連同事結婚紅包也包了「100萬元」，但其實這100萬元是越南盾，換算成新台幣大約是1500元（以10月3日匯率換算為新台幣1333元）。文章公開之後，許多網友都被她的幽默逗笑，並紛紛留言說道，「這樣聽起來，好大氣喔」、「我懂，我去越南也是帶百萬過去」、「我去參加越南的婚禮，我包300萬（越南盾）」。

▲原PO開玩笑稱老公出席同事婚宴，紅包竟然包了「100萬元」。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，老公的台灣同事和越南同事結婚，夫妻倆在聊天中討論到婚宴問題，得知新人們沒有要在台灣舉辦婚宴，一些在越南的同事說好，出席婚宴時紅包就大家統一都包100萬越南盾，相當於新台幣1500元，「我老公在外面吃一餐都要10幾萬，連同事結婚紅包也要包100萬。」

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文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言稱讚原PO很幽默，「這樣聽起來，好大氣喔」、「我在越南給小費也是幾萬的這樣給啊」、「想當年，在越南旅遊時，身上是帶著幾千萬越南盾在趴趴走」、「我懂，我去越南也是帶百萬過去」、「我去參加越南的婚禮，我包300萬（越南盾）」。

還有一名人夫留言分享，自己的老婆是印尼人，有一次夫妻倆在外面吃飯，他詢問老婆上個月給的2000萬（印尼盾，約新台幣4.1萬元）是否已經用完了，老婆回答「現在成本貴一點」，由於沒有說明是印尼盾，一度還引起其他民眾側目，「一堆人轉頭在看我們。」