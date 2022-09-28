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「什麼台語只有老一輩會講？」　網推2字：一聽就知道年代

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友28日好奇在臉書PO文提問，「什麼台語，真的只有老一輩會講？」沒想到意外勾起眾多網友的童年回憶，並紛紛留言分享自家長輩最常講的台語有哪些，其中最多人提到的是「撿角（抾捔）」，接著則是「破格」。

▲▼老人,獨居,孤老,奶奶,老婦,阿嬤,老年人,高齡,老太太,銀髮,年長者,長輩。（圖／CFP）

▲原PO好奇長輩們是否也有流行用語。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」提問，「什麼台語，真的只有老一輩會講？」相當於現在年輕人的網路流行語一樣，例如芭比Q了、Duck不必、笑死等等，一講出來別人就會知道是哪個年代的流行語。

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文章公開之後意外勾起許多網友的童年回憶，並紛紛留言表示，「共齁哩係，胎哥因仔（打死你，髒小孩）」、「碰肚斷命（膨肚短命，咒罵人早死的用語）」、「我媽媽最愛罵我『破格』」、「吃到我這個年紀的時候你就知道了」、「撿角（抾捔）」、「了然（枉然、枉費的意思）」。

「什麼台語只有老一輩會講？」　網推2字：一聽就知道年代（圖／翻攝自教育部台灣閩南語常用詞辭典網站）

▼▲抾捔和破格是網友公認老一輩人常講的詞。（圖／翻攝自教育部台灣閩南語常用詞辭典網站）

「什麼台語只有老一輩會講？」　網推2字：一聽就知道年代（圖／翻攝自教育部台灣閩南語常用詞辭典網站）

其中最多人提到的就是「抾捔」，根據教育部台灣閩南語常用詞辭典介紹，抾捔讀作「khioh-ka̍k」，用以形容一個人不成器，一輩子都沒有用或沒出息。第二多人提名的是「破格」，讀作「phuà-keh」，掃把星的意思，用以形容一個人在命理上有缺陷，常常帶衰。

不過，也有不少網友感嘆，老一輩的人常常會用台語說吉祥話，尤其是在喜慶的場合，例如婚禮，經常是一句接著一句一直連下來，真的非常厲害。還有網友半開玩笑表示，原PO這個問題根本就是陷阱，「有應答的（人）都是『老一輩』。」

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