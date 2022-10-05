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烏克蘭女孩「腎臟生病」急灌水處理　內疚抱歉：佔用台灣醫療資源

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭女孩譚雅（Tanya）因為家鄉發生戰爭，跟著台灣男友來到台灣生活，最近健康接連發生問題，讓她前陣子不斷跑醫院，甚至還檢查出腎結石，讓她內疚抱歉，佔用了台灣許多醫療資源。

譚雅接受YouTube頻道《不要鬧工作室》的訪問表示，因為感覺到下背痛的問題，本來以為不理它會好，但是後來卻讓她痛到哭出來，所以這讓她必須去一趟醫院。

▲▼烏克蘭女孩譚雅（Tanya）去醫院檢查出腎結石的問題，讓她相當抱歉佔用台灣的醫療資源。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

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▲譚雅沒有健保，做了許多檢查讓她嚇到不知道要花多少錢。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

譚雅說，去了一間大醫院做檢查後，醫師要求做尿液、超音波和X光檢查，她當場嚇到，因為她沒有健保，不知道這要多少錢，檢查結果出來後，醫師說檢查出有一些腎結石。

▲▼烏克蘭女孩譚雅（Tanya）去醫院檢查出腎結石的問題，讓她相當抱歉佔用台灣的醫療資源。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲檢查出是腎結石的問題，讓譚雅嚇得趕緊多喝水。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

譚雅認為，因為自己平常很少喝水，都是喝茶居多，而且她不太敢上公廁，必須經常憋尿，所以現在強尼（頻道主持人）都要她多喝水。

譚雅說，這次去醫院大約花了新台幣2000元，讓她發誓再也不要生病，去完醫院幾天後，她胃炎的毛病又犯了，後來選擇去住處附近的一間中醫診所就醫，診療費100元，5天份的藥卻花了500元。

▲▼烏克蘭女孩譚雅（Tanya）去醫院檢查出腎結石的問題，讓她相當抱歉佔用台灣的醫療資源。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲譚雅內疚的認為，自己佔用了許多台灣的醫療資源。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

譚雅對此相當內疚表示，雖然這費用不算太貴，但她覺得已經佔用了台灣許多醫療資源，後來她又因為牙齦流血去就醫，牙醫診斷出是牙齦感染的問題，所以也幫她處理完後開藥給她。

譚雅最後強調，不敢相信自己最近花了許多額外的費用，來處理自己的健康問題，讓她差點破產，也真的很不好意思佔用台灣的醫療資源，但聽說台灣人都會去寺廟祈求好運，這就是之後她要去做的事。

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