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重陽敬老禮金暨健保福利金及防疫補貼已入帳　最高領3千 33萬人受惠

▲台南市政府29日以匯款方式發放重陽敬老禮金暨健保福利金及防疫補貼，凡設籍台南市年滿65歲以及55歲以上的原住民長者都可以領到，讓全市長輩歡喜度過重陽佳節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府29日以匯款方式發放重陽敬老禮金暨健保福利金及防疫補貼，凡設籍台南市年滿65歲以及55歲以上的原住民長者都可以領到，讓全市長輩歡喜度過重陽佳節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府為表達對長者的關懷與尊敬，29日以匯款方式發放重陽敬老禮金暨健保福利金及防疫補貼，凡設籍台南市年滿65歲以及55歲以上的原住民長者都可以領到，讓全市長輩歡喜度過重陽佳節，有33萬名長輩可領到重陽敬老禮金，另外今年百歲以上人瑞共計312位，黃偉哲市長也特別準備1萬元敬老禮金及賀禮給予祝賀。

▲台南市政府29日以匯款方式發放重陽敬老禮金暨健保福利金及防疫補貼，凡設籍台南市年滿65歲以及55歲以上的原住民長者都可以領到，讓全市長輩歡喜度過重陽佳節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市社會局表示，2022年度全面發放55至64歲原住民長者及65至99歲長者重陽敬老禮金、健保福利金及防疫補貼金各1000元，計每位長者可領到3000元，排除身心障礙、中低收已領有健保全額補助者約5萬多人，受益人數達28萬人，2022年度重陽敬老暨健保褔利金經費約6億827萬元。另針對無法匯款之長輩，將由戶籍所在地區公所里幹事協助親送或通知領取，表達對長輩的敬意和祝福。

北區區公所領取現金的長輩滿臉笑容的表示，一接到里幹事通知就馬上來了，黃偉哲市長一向都很照顧臺南的老人，尤其是長照服務做得很好。這次非常感謝市長體恤老人家在疫情之下生活比較困難，讓老人除了重陽敬老禮金，還能再多領到健保福利金及防疫補貼，今年的重陽紅包特別大包，誠意滿滿，要給市長和辛苦的市府團隊按個讚﹗

▲台南市政府29日以匯款方式發放重陽敬老禮金暨健保福利金及防疫補貼，凡設籍台南市年滿65歲以及55歲以上的原住民長者都可以領到，讓全市長輩歡喜度過重陽佳節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局表示，市府考量到長輩領取重陽禮金的便利性以及尊重長輩的意願，可自由選擇匯款帳戶，由市府財政稅務局辦理匯撥，並協調15家金融機構皆無須匯款手續費，存摺備註欄顯示為「台南市政府」，長輩如有任何疑問，請聯繫戶籍所在地公所或社會局。

黃偉哲市長特別貼心提醒長輩，為避免不肖人士假借領取重陽敬老名義進行詐騙，請長輩千萬不要任意提供個人的身分證及印章給陌生人進行申請或代領，若有任何重陽敬老禮金及健保福利金領取問題，請馬上聯繫戶籍所在地區公所或洽台南市政府社會局老人褔利科專線2982617或2991111轉6538、8353查證。

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重陽敬老禮金健保福利金防疫補貼

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