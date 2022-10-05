黃珊珊批陳時中、蔣萬安不關心白晝之夜　「還說台北停滯不前」

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府與法國在台協會合辦的白晝之夜於1日晚間登場，此次主場移師士林，吸引大批年輕人參與。無黨籍台北市長參選人黃珊珊4日表示，此次市長參選人中只有她有參加，代表大家對台北市發生什麼事情都不知道、不關心，這對某些參選人來說似乎是一文不值，甚至批評台北市停滯不前，有意暗酸民進黨台北市長參選人陳時中。

柯文哲、黃珊珊4日接受網路節目直播，主持人朱凱翔詢問，台北市直轄市民選市長中，從陳水扁、馬英九、郝龍斌至今，覺得自己排在第幾順位？柯文哲僅說，「如果有講黃大洲，還不好意思跟他搶，其他就算了！」讓朱凱翔直言，柯文哲就是認為自己第一名，只是不講而已。

隨後，關於台北市1日舉辦的白晝之夜落幕，黃珊珊提及，白晝之夜是柯文哲任內引進，且與國際城市巴黎同步，將藝術放在生活裡面，一夜之間就能全部碰到，平常藝術品要到博物館、畫廊才能看到，但現在街頭就可以看到，「其實前年就辦得很好，但這2年因為疫情就受到一些影響。」

▲2022白晝之夜人潮。（圖／台北市文化局提供）

黃珊珊指出，自己今年去現場走了4小時，覺得「年輕人都回來了」，包括湧入46萬人次、線上147萬人次參與，加起來是很了不得的數字，加上旁邊還有士林夜市商圈、北藝等景點，整個環境非常特別，「我看路邊年輕人都非常興奮，我走了4個多小時，人山人海。」

至於白晝之夜未來會不會繼續辦下去，柯文哲笑稱，其他市長會不會不辦？黃珊珊則認為，此次問題在於其他市長參選人都沒到，表示大家對台北市發生什麼事情都不知道，「你都不懂白晝了，怎麼可能知道台北已經跟國際接軌這麼多年？怎麼知道台北市年輕人早就習慣，有個晚上會從晚上6點走到早上6點？」

黃珊珊批評，多少藝術家為此有了新的表演場域，這些參選人聲稱很愛好藝術文化，但對如此重要的場域卻不是很關心，「你至少來關心一下台北市藝文發展、商圈，最重要的是有這麼多市民參與，但這對某些候選人來說，好像是一文不值的感覺，還說台北市都停滯不前，連台北市有白晝之夜都不知道，還停滯不前？」