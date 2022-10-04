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曹興誠講座談「不希望台灣變香港」　鄭運鵬：大家共同保護台灣！

▲聯電榮譽董事長曹興誠今（4）日晚間出席公益講座，強調不希望台灣變成香港，毅然決定回台灣抗共保台。（圖／記者沈繼昌攝翻）

▲聯電榮譽董事長曹興誠4日晚間出席公益講座，強調不希望台灣變成香港。（圖／記者沈繼昌攝翻）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市企業創新協會、財團法人桃園市綠洲文教基金會4日舉辦台灣公益講座，聯電榮譽董事長曹興誠出席時指出，他不希望看到台灣變成香港，毅然決定回台灣抗共保台。鄭文燦也說，台商回流第一站的首選就是桃園，企業生存根留台灣是現在進行式，抗共保台是未來台灣經濟發展方向，請大家一起保護台灣。

▲聯電榮譽董事長曹興誠今（4）日晚間出席公益講座，會後與出席來賓合影。（圖／記者沈繼昌攝翻）

曹興誠會後與出席來賓合影。（圖／記者沈繼昌攝翻）

曹興誠在公益講座上指出，他沒離開台灣，一直是台灣居民，提醒大家一起抗共保台，他一直是獨派不是統派，台灣與中國分離73年，現在統一是反人類、反文明。中共不守信用，看到他們對待香港人非常生氣，2019年的反送中運動，他在香港看到中共流氓，所以決定以後不去中國、香港與澳門，更不希望看到台灣變成香港，因此毅然決定回台灣抗共保台。

曹興誠還說，「台灣已經走在文明大道之上，身分得來不易！」台灣人已經可以頂天立地、抬頭挺胸了，台灣人應該要珍惜。正確的態度應是台灣是獨立國家，不屬於中國共產黨，台灣人應該都要了解。台灣現在有很多被滲透的媒體名嘴，每天灌輸中國很強大、美國衰弱不行，意圖瓦解台灣士氣，這些都不是事實，中國是很黑暗的黨國，若要維持子孫世世代代的自由人權，必須要抗共保台。

▲桃園市長鄭文燦認為，台商回流第一站首選就是桃園。（圖／記者沈繼昌攝翻）

▲桃園市長鄭文燦認為，台商回流第一站首選就是桃園。（圖／記者沈繼昌攝翻）

鄭文燦認為，中國在共產黨的統治下以高科技監視人民統治社會之方式，但另一個市長候選人還說要到中國發展高科技，渾然不知現在台商回流第一站的首選就是桃園，桃園投資金額全國第一，佔全國兩成，可見對手陣營的理念和現在趨勢是背道而馳，也與他們的理念大不相同。中國學者說台灣人沒有權力決定自己前途，應由14億人決定，但中國就是完全政治控制的社會，以清零作為手段讓城市停下來，也因為如此，台灣對中國應有更深的認識，更懂得保護台灣。

▲桃園市長參選人鄭運鵬強調，曹興誠願意拿出30億元幫助台灣，請大家一起保護台灣。（圖／記者沈繼昌攝翻）

▲桃園市長參選人鄭運鵬強調，曹興誠願意拿出30億元幫助台灣，請大家一起保護台灣。（圖／記者沈繼昌攝翻）

鄭運鵬則強調，曹興誠在抗共保台是根據人生經驗、企業管理還具有國際觀察的台灣企業家，企業根留台灣是現在進行式，抗共保台是未來台灣經濟發展方向，很高興曹興誠一同讓台灣企業壯大成為典範，台灣是民主多元安全自由國家，請大家一起保護台灣。

鄭運鵬指出，反觀很多國民黨人士因選舉到了，開始加碼攻擊台灣，曹興誠告訴全世界「台灣頭家」展現意志，保護大家事業、保護大家生存，中國才不敢侵略台灣。曹董事長拿出30億幫助台灣，抗共保台是未來台灣經濟發展方向，請大家一起保護台灣。

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