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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

自稱是「雍正與濟公」的綜合　柯文哲：勇於認錯、拒絕改過、繼續失言

▲▼柯文哲出席「台北市學前教育未來展望及政策發布」。（圖／記者謝盛帆攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者謝盛帆攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲過去常因失言爆發爭議，4日與無黨籍台北市長參選人黃珊珊一同開直播時，談及自己是「雍正與濟公」的混合，但外界卻只看到濟公那一面，沒有看到雍正那面，而自己則抱持「勇於認錯、拒絕改過、繼續失言」，畢竟講了就講了，「不然怎麼辦？」

柯文哲、黃珊珊4日接受「17好政點」網路節目直播，主持人朱凱翔表示，黃珊珊擁有21年市議員、3年副市長資歷，但現在選市長要面對的戰力、壓力得全面升級，是否已經有所準備？黃珊珊認為，現在與以前不太一樣，以前是與選民接觸，現在則是除了參與每場活動外，還要每天被媒體「堵麥」，非常能理解柯文哲所說的「鯊魚很多」。

柯文哲聽聞後說，要稱呼是「我佛慈悲、阿彌陀佛」。黃珊珊也說，要把媒體當成朋友，因為這些媒體是幫忙將她的理念傳達出去，「我現在覺得他們是非常重要的衣食父母。」不過面對鏡頭也會有些障礙、不自在，已經有努力適應當中。

朱凱翔追問，有無講完話驚覺失言的狀況？柯文哲聽聞問題時馬上搶答「我是常常有！」讓黃珊珊笑稱，柯文哲確實比較常失言，自己講話則習慣較為嚴謹。

柯文哲強調，自己也不是失言，就像外界覺得外科醫生都左擁右抱、大玩喝酒，但倘若如此「開刀就死人了」，好的外科醫生在開刀房時非常龜毛、嚴肅，一離開開刀房就180度轉變，「我就是兩種人的混合，雍正跟濟公，你們每次都看到濟公那面，沒看到雍正那面。」

至於有無講話當下就知道講錯話了？柯文哲嘆了一口氣後說「常常啊！講了就講了，不然怎麼辦？」黃珊珊則替柯文哲緩頰稱，柯文哲的好處是回來一定會反省，使柯文哲又笑稱自己「勇於認錯，拒絕改過，繼續失言」。

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