台鐵工會嗆直球對決！交部今拜會溝通　罷工與否「10月底是關鍵」

▲台鐵選舉日疏運是否受影響，子法內容將是關鍵。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵企業工會日前指控交通部打算私下通過公司化子法，協商打假球，還要求台鐵以「遇缺不補」方式進行組織改變，要求交通部直球對決，否則不排除選舉日不出勤，交通部今下午親自前往與工會協商，同意工會出席「台鐵公司推動會報」，工會表示，選舉日是否要發動不出勤或罷工，將看10月底子法出爐內容。

在交通部同意明年元旦起台鐵全體加薪2千元起後，台鐵企業工會原暫緩中秋、國慶日和選舉日不出勤行動，未料國慶連假前夕，工會再指控台鐵子法協商是騙局，要求交通部直球對決，若拒絕直接協商將「真實禮尚往來」，不排除選舉日不出勤。

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交通部今(10/4)下午前往拜會台鐵工會並溝通，台鐵企業工會理事長陳世杰表示，交通部今承諾工會對子法內容有意見部分可提出，台鐵局有權決定就由台鐵決定，台鐵若無權決定，就送交通報討論，跨部會「台鐵公司推動會報」將會邀請工會參加。

由於台鐵企業工會日前針對春節獎金提出調解，且已進入調解不成程序，台鐵工會隨時可以發起罷工投票，且選舉日仍有國定假日不加班籌碼，針對選舉日是否不出勤抗爭，陳世杰表示，子法預計10月底將報行政院決定，選舉日是否不出勤將看未來公司化子法內容而定。