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台鐵花蓮=玉里復駛！玉里=富里公路客運接駁　「花東類火車退場」

▲▼台鐵類火車將退場，玉里到富里間採公路客運接駁。（圖／台鐵局）

▲台鐵鳳林到玉里間復駛。（圖／台鐵局）

記者李姿慧／台北報導

受強震影響，台鐵花東路段受損，近日逐段搶通，鳯林=玉里路段昨日(9/29)完成搶修及安全檢查，台鐵今日(9/30)起花蓮=玉里、富里=台東恢復通車，玉里=富里採公路客運接駁，原本花蓮到台東類火車停駛。

台鐵表示，花東線受震災影響停駛區段縮短為玉里=富里，該區段並辦理公路接駁，接駁車於火車到站後立刻開行，班次充足，旅客由台東至台北約5小時餘(含接駁車車程50分鐘)即可抵達。原花蓮=玉里=台東間類火車客運則不再開行。

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▲▼台鐵類火車將退場，玉里到富里間採公路客運接駁。（圖／台鐵局）

▲▼台鐵鳳林到玉里間搶通，類火車將退場，玉里到富里間採公路客運接駁。（圖／台鐵局）

▲▼台鐵類火車將退場，玉里到富里間採公路客運接駁。（圖／台鐵局）

台鐵局局長杜微今晨赴玉里及富里視察鐵路復駛及公路接駁辦理情形，杜微表示，感謝各單位同仁努力不懈，使搶修得依計劃順利進行，也感謝站務人員、司機員、列車長等第一線服務人員對復駛所做的貢獻。台鐵將持續辦好震災修復前接駁的工作，也謝謝公路總局、客運業者及路警的大力協助。

根據台鐵統計，截至16時30分，公路接駁已發車53輛次，運送約1400人。台鐵表示，公路接駁辦理時間為玉里→富里每日6:30～22:00、富里→玉里每日6:00～22:10。

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