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2階段搶修！台鐵玉里=富里明年春節前復駛　耐震補強前「降速2年」

▲▼強震重創台鐵，新秀姑巒溪橋將採兩階段搶修。（圖／台鐵局）

▲強震重創台鐵，新秀姑巒溪橋將採兩階段搶修。（圖／台鐵局）

記者李姿慧／台北報導

918強震重創台鐵新秀姑巒溪橋等受損嚴重，部分橋跨位移超過1公尺，導致玉里=富里間仍中斷採公路接駁，台鐵擬定2階段搶修計畫，第一階段預計明年春節前搶通，但需降速至60公里慢行；第二階段補強耐震後可恢復正常速度100公里行駛。由於耐震補強推估需要2年時間，等同明年春節後玉里到富里段將降速2年。

受到918地震侵襲，台鐵花東線受損嚴重，玉里=富里段仍在搶修中。台鐵表示，因區間內東里站、新秀姑巒溪橋、以及樂樂溪橋受損嚴重，經委託專業工程顧問公司技師數度現場勘察，經評估橋梁主結構應未受破壞，因大梁重達800噸至1400噸，且左、右偏移不一，最大移位量超過 1 公尺，部份橋跨又位於河道內，搶修工作具有相當難度，因此擬定二階段修復計畫。

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▲▼強震重創台鐵，新秀姑巒溪橋將採兩階段搶修。（圖／台鐵局）

▲強震重創台鐵，新秀姑巒溪橋將採兩階段搶修。（圖／台鐵局）

第一階段規劃先恢復新秀姑巒溪橋行車功能，預計辦理15跨大梁頂昇橫移復位/支承、重新裝設止震裝置與電力桿基座，搶修完成後先以60km/hr 速度慢行通車，並裝設監測儀器持續監測，以確保行車安全；此階段原預估需6個月工期，經努力調整趕工進度可縮短約3.5個月，以農曆春節前搶通為首要目標。

第二階段則依據最新「鐵路橋梁耐震設計規範」作安全評估與補強，使橋梁符合要求，完成後即可恢復正常速度行車，回到速限100公里時速。

▲▼強震重創台鐵，新秀姑巒溪橋將採兩階段搶修。（圖／台鐵局）

▲強震重創台鐵，東里車站也受損嚴重。（圖／台鐵局）

台鐵表示，因新秀姑巒溪橋耐震係數為88年設計標準，耐震係數為0.33，110年已有新的耐震規範，耐震係數調高至0.57，因此第二階段耐震補強將針對600公尺新秀姑巒溪橋重新計算相關補強設計和規劃，推估可能需要2年時間，玉里到富里間在這段時間都需要慢行。

台鐵局局長杜微日昨在副總工程司陳仲俊等人陪同下，前往東里視察二橋損壞情形，並和專家技師及局內工程人員交換意見。杜微表示，感謝同仁一週來不眠不休的努力，已完成月台雨棚拆除、軌道石碴淨空、橋下整地準備及初步量測等作業，期勉大家更要群策群力達成搶修目標。

▼強震重創台鐵，玉里到富里路段明年春節前將搶通。（圖／台鐵局）

▲▼強震重創台鐵，新秀姑巒溪橋將採兩階段搶修。（圖／台鐵局）

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