海線通車100週年！台鐵推「鄉味特色便當」　海陸雙主菜10／11開賣

▲台鐵推「鄉味特色便當」，人氣排骨和海岸線特色美食旗魚丸雙主菜入菜。（圖／台鐵局）

記者李姿慧／台北報導

台鐵海線通車滿100年，為慶祝通車百週年紀念，台鐵局攜手苗栗縣府推出聯名「鄉味特色便當」，台鐵人氣排骨和海岸線特色料理「旗魚丸」入菜，10月11日起開賣，每份售價120元。

為慶祝海線通車滿百年，台鐵局表示，台中鐵路餐廳首次以台鐵便當人氣排骨與海岸線苑裡特色美食「旗魚丸」為雙主菜，10月11日海線通車百週年紀念活動當日限量168份開賣，每份售價120元，10月4日至10月9日提早開放預訂。

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台鐵表示，「台鐵便當經典滷排骨」嚴選CAS國產豬的帶骨里肌大排，SPA按摩醃製，現炸後滷吸附滷汁；另一主菜「旗魚丸」為苑裡當地特有家常菜。

▲台鐵推「鄉味特色便當」，人氣排骨和海岸線特色美食旗魚丸雙主菜入菜。（圖／台鐵局）

配菜選用通霄當地盛產彩虹玉米，以及玉米筍拌炒高麗菜，象徵海線生生不息的傳承寓意，另還有當地生產時蔬入菜，包括通霄花生炒黃瓜、鹹鴨蛋苦瓜、三杯杏鮑菇等，配上海線特產有「米中黑珍珠」之稱的黑米，搭配白米烹煮。

台鐵表示，「鄉味特色便當」便當外盒將貼上DT668海線通車百週年主題列車樣式貼紙，台中站台鐵便當店限量供應100份，通霄車站配合海線百週年慶活動限量68份，售完為止。