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國慶疏運前夕！台鐵勞資爭議再起　工會轟子法協商「是騙局」

▲▼台鐵,員工,台鐵員工,列車長。（圖／記者李姿慧攝）

▲國慶疏運前夕，台鐵勞資爭議再起。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司化子法協商爭議再起，在交通部同意明年元旦起全體加薪2千元起後，台鐵企業工會原暫緩中秋、國慶日和選舉日不出勤行動，未料國慶連假前夕，工會再指控台鐵子法協商是騙局，要求交通部直球對決，若拒絕直接協商將「真實禮尚往來」。

台鐵企業工會表示，台鐵公司化子法協商，交通部交由無決定權的台鐵局應付工會，且在未經工會協商情況下，交通部內部已私下通過子法條文，這不是騙局，什麼才是騙局。

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工會指出將戳破交通部所謂尊重工會的假象，對工會的協商只是打假球，交通部私下已經如火如荼的在進行所謂的台鐵公司化推動會報，私下通過子法條文，反觀工會與台鐵局所有協商內容，僅供交通部參考而已。

工會不滿指出，交通部甚至在政務次長胡湘麟所主持會議，明確要求台鐵局以「遇缺不補」方式進行組織改變，這些攸關員工權益決定，一直隱瞞工會，也使得原本人力不足的台鐵更加雪上加霜。

台鐵企業工會已與台鐵局進行了12場協商會議，工會指出，內容不但毫無進展，甚至之前在5月18日交通部胡次長召開9小時的紅眼協商會議，會議決議亦遭忽視不認帳，工會可以確認，如此進行下去，所作的努力只是徒勞，屆時交通部將直接上交子法到行政院，整個表現完全復刻母法的程序。

鐵路工會強調，後續子法協商，由交通部直接與工會協商。如果拒絕，工會將在必要時間點，真實的禮尚往來。

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