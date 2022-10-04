台南法拍會入帳1469萬元　仁德區土地以329萬餘元拍定

▲法務部行政執行署台南分署123聯合拍賣日，總計拍賣價金為1469萬3588元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

法務部行政執行署台南分署123聯合拍賣日，於4日下午3時起在台南分署一樓中庭、二樓拍賣室登場，不動產總計拍出土地14筆，另外動產拍出8部汽車、堆高機等設備、永祥建設股票5萬2千股等，總計拍賣價金為1469萬3588元。

台南分署指出，4日聯合拍賣會拍賣最高價的不動產是一筆位於台南仁德區土地，現為一家公司廠區土地，面積分別為3616平方公尺，權利範圍25分之1，本次為第3次拍賣程序，拍賣底價為329萬8400元，經行政執行官開標，由廠區公司以底價標得。

動產部分，2011年 BENZ E200 CGI，1796CC，該車輛滯欠燃料費及其違罰11400元、罰鍰81600元，合計金額93000元，本次為第二次拍賣，因無人出價而流標。

另外，為協助民眾儘速繳清欠款，回復正常生活，本日法拍會邀請代工兒童腳踏車的義務人設攤販賣，義務人共提供20輛，每1輛800元，由於價格親民，所以迅速搶購一空，所賣的款項將用於繳納欠款，創造增加國庫收入與協助民眾脫困的雙贏局面。

台南分署表示，為配合行政執行署123聯合拍賣日活動，將持續推出物超所值的拍賣物件，供民眾撿好康。相關的拍賣訊息，請民眾密切注意台南分署的官網及FB。