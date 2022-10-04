最美高雄輕軌段明通車！綠嗆柯志恩蹭政績　柯陣營回應了

▲輕軌「以站就樹」的設計，讓網友驚呼，彷彿宮崎駿筆下的龍貓場景。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者賴文萱／高雄報導

高雄輕軌第二階段C20台鐵美術館站至C24愛河之心站，將於5日通車試營運，針對柯志恩團隊大蹭輕軌政績，高雄市議會民進黨團今（4日）召開記者會痛批混淆視聽，厚顏無恥。柯志恩團隊則提資料反擊，韓國瑜市長任內，當初為了充分採納民意，進而展開通盤評估，暫緩施工，如今綠營卻翻臉不認帳，批評韓市府「延宕」，綠營及市政府荒謬的「健忘」行徑，讓人大開眼界。

民進黨團今天在記者會指證歷歷，強調國民黨多位議員用各種技術性的方法，強力阻擋輕軌二階興建，並將輕軌建設打壓成弊案，導致輕軌建設延宕兩年之久，應向市民誠懇道歉。

▲最美高雄輕軌段明通車！綠嗆柯志恩蹭政績。（圖／記者賴文萱翻攝）



總召鄭光峰說，前副市長葉匡時的輕軌無停工之說，簡直胡扯，就是藉機收割，應予譴責。幹事長黃文益指出，韓團隊寄生市府期間毫無建樹，現在龍貓隧道要通車了，才來攬功勞欺騙市民。他並點名國民黨多位議員強力阻擋輕軌興建，讓輕軌興建延宕兩年之久。



輕軌沿線的三民區議員何權峰及鼓山區確診中的議員簡煥宗，也由服務處主任葉建德代表出席記者會強調，輕軌建設起自陳菊前市長，由陳其邁市長接續完成，為高雄市大眾運輸的軌道建設打下完整的基礎。韓市府則在兩年內用各種技術性方式強力阻撓，現在卻來包攬功勞，忝不知恥。議員林智鴻則批柯團隊胡扯無知，籲停止唱衰高雄，讓高雄可以大步向行。



議員高閔琳說，高雄市政府早於2018年7月11日舉辦記者會，公布輕軌路線北移美術館等規劃方案，然而，2018年12月25日韓國瑜就職接受媒體專訪即宣布停建輕軌停建，讓高雄市民盼望已久的「輕軌成圓」串接既有捷運路網的需求落空，也讓北高雄完善交通路網的建置就此停擺，讓市府捷運局等同仁長期努力的心血付之一炬。國民黨還把輕軌車廂購置案抹黑成弊案，結果法院簽結查無不法，證明是冤案。



高閔琳說，陳其邁市長上任後努力為市民找回失落兩年「被消失的輕軌」，讓輕軌建設得以「敗部復活」，並提出九大優化方案。現在「龍貓隧道」深獲好評，柯團隊卻來收割政績，混淆視聽，厚顏無恥。

▲柯志恩辦公室提數據回嗆，綠營翻臉不認帳批評韓市府「延宕」，綠營及市政府荒謬的「健忘」行徑讓人大開眼界。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過，柯志恩辦公室則回批，韓國瑜市長任內，捷運局針對輕軌二階爭議路段舉辦5場公聽說明會、10天20場次的專家委員會，相關紀錄都列入在輕軌二期的評估報告書，其中不乏綠營民代於會中表達意見。當初為了充分採納民意，進而展開通盤評估，暫緩施工。如今綠營卻翻臉不認帳，批評韓市府「延宕」，綠營及市政府荒謬之「健忘」行徑，令不少市民朋友大開眼界。

柯志恩辦公室強調，從市府所提出的評估報告書，充分載述了沿線居民對於輕軌通車的擔憂與焦慮，對於執政當局而言，充分傾聽民意，以做出最適切之決策本就是天經地義。事實上，時至今日，仍有不少輕軌沿線居民對於輕軌行駛路線有疑慮，民進黨人士不但對民意選擇忽視，還一再以去脈絡化的方式抹黑在野黨，更加證實了民進黨「不願解決問題，只解決提出問題的人」之手法，鄭重呼籲政治人物不應為了選舉利益而不分是非！