隨手拍下「隔壁桌正妹」　側顏爆擊他：好漂亮！網一看是大咖女神

▲網友在餐廳碰到隋棠。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前到某間餐廳用餐時，赫然發現隔壁桌的女生顏值好高，於是忍不住拍下對方的側顏，並PO網分享。而大票網友一眼便認出是大咖女神，直呼「可是瑞凡」、「很幸運耶」。

網友在「爆廢公社二館」發文讚嘆，「隔壁桌的好漂亮，感覺應該是明星。」從照片中可見，原po口中的美女正是隋棠，只見她穿著一席白色細肩洋裝，和同桌人有說有笑，儘管沒化什麼妝，姣好五官仍相當亮眼。

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PO文狂吸近8千讚，網友們紛紛笑回，「隨堂練習」、「是隨緣無誤」、「勇敢去認識」、「我前女友這都被妳遇到」、「是隋棠啊！她旁邊有兒童安全座椅可能是她孩子，對面她老公」、「可是瑞凡，我們回不去了」、「賞心悅目」。

▲隋棠。（圖／翻攝自隋棠IG）

另外，有不少人更狂學電影《撒嬌女人最好命》中，隋棠的經典台詞，直呼「怎麼可以吃兔兔」、「為什麼要吃兔兔」、「不要吃兔兔」、「兔兔那麼可愛......」。

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