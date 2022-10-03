　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台61重機「孤輪狂飆」25秒！後車驚恐狂叭　騎士起底是豪乳正妹

記者楊熾興、莊智勝／桃園報導

台61線西濱快速道路桃園觀音段1日上午驚傳重機騎士「翹孤輪」！一名汽車駕駛當時駕車行經事發路段，發現前方道路有3部重機，其中一部紅牌重機相當顯眼，竟在高速行進中立起「孤輪狂飆」25秒，駕駛見狀後狂按喇叭，但3名騎士卻充耳不聞，誇張的危險行徑全被行車紀錄器拍下。

▲▼桃園台61重機女騎士翹孤輪。（圖／翻攝記者爆料網）

▲桃園台61重機女騎士翹孤輪狂飆25秒。（圖／翻攝記者爆料網）

畫面中，一名騎著紅牌重機的騎士在台61高高立起，耍特技、翹孤輪高速狂飆，一旁同行的友人還分騎後方、右側替這名「孤輪騎士」保駕護航；後方汽車駕駛發現重機危險行徑後，狂按喇叭示警，並要求讓道，但3名重機卻置若罔聞，繼續「孤輪之旅」，直到汽車駕駛好不容易找到空檔，才跨車道加速超車；而這時已經耍特技長達25秒的孤輪騎士，終於願意放下前輪乖乖騎車。

▲▼桃園台61重機女騎士翹孤輪。（圖／翻攝記者爆料網）

▲▼桃園台61重機女騎士翹孤輪。（圖／翻攝記者爆料網）

▲後車不斷狂按喇叭，但3名騎士仍毫不理會。（圖／翻攝記者爆料網）

誇張畫面曝光後在社群網站上瘋傳，有網友肉搜，發現該名孤輪騎士疑似是名年輕女子，臉書曝光後立即引起大批網友朝聖，痛批「重機老鼠屎」，目前該女的臉書已暫時關閉。該名騎士於快速道路「翹孤輪」已屬危險駕駛，依據《道路交通管理處罰條例》，可開罰新台幣6000元至2萬4000元罰鍰。

桃園大園分局草漯派出所所長黃榮禾指出，有關民眾於社群網站張貼的重機危險駕駛影片，經查本件未接獲報案，警方將根據影片內容循線通知車主到案說明，並依《道路交通管理處罰條例》第43條予以製單舉發，另以公共危險罪嫌函送桃園地方檢察署偵辦。

▼網友起底，發現該名孤輪騎士疑似是一名豪乳正妹，目前該女臉書已經關閉。（圖／翻攝記者爆料網）

▲▼桃園台61重機女騎士翹孤輪。（圖／翻攝記者爆料網）

►適合小朋友的「益生菌」60條特價1680元！調整體質、幫助消化

ET快訊
台61重機「孤輪狂飆」25秒！　騎士起底是豪乳正妹
快訊／「房地產是護國神山」遭譏炒房部長　徐國勇怒：不要斷章取
Fed放鷹升不停　壽險業淨值蒸發上兆「1家爆危機」
直擊大咖視帝「超商領包裹」！　穿西裝壯碩身型藏不住
夏克立婚變3個月「公開申訴信」！IG被噤聲首發文
快訊／台積電下跌3.5元至418！　台股跌逾140點失守13
約少女「蒙眼愛愛」偷拍不雅片　阿兵哥1動作吞4年牢飯
重機女跑西濱「大玩翹孤輪」被叭　同行騎士急切後方擋道護花

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台64上班時間塞爆！轎車起火濃煙狂竄　女駕駛嚇壞驚逃

台61重機「孤輪狂飆」25秒！後車驚恐狂叭　騎士起底是豪乳正妹

網約少女「蒙眼」偷拍不雅片　阿兵哥1動作慘吞4年牢飯

人妻偷吃同事「我脫光衣服等你」　一張抱胸裸照成鐵證

台中職軍溪尾大橋想輕生　路人目睹嚇傻　警談心10分鐘勸回

台南東山山區登山客迷路　南消用LINE定位功能尋獲平安獲救

找槍畫面曝！台中14歲少女騎「男性朋友」機車掉BB槍　警連夜找他

大稻埕老屋水泥磚脫落！她走過人行道慘遭砸　頭部受傷送醫

台中14歲少女無照車禍　車廂打開驚見一把槍！警要追查

官肇事警造假！警將老翁撞成植物人還升遷　新北警遭控造假護短

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

樂天啦啦隊副隊長筠熹

69歲曾志偉「擁吻26歲性感女模」　女方身分起底是「富豪乾女兒」

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

《換乘2》娜妍.熙斗想復合又吵翻天　氣pupu「完全沒改變」：重新交往幹嘛！

駕照已註銷…91歲翁失控倒車「撞4行人2機車」！母攜子逛街慘死

快訊／台64上班時間塞爆！轎車起火濃煙狂竄　女駕駛嚇壞驚逃

台61重機「孤輪狂飆」25秒！後車驚恐狂叭　騎士起底是豪乳正妹

網約少女「蒙眼」偷拍不雅片　阿兵哥1動作慘吞4年牢飯

人妻偷吃同事「我脫光衣服等你」　一張抱胸裸照成鐵證

台中職軍溪尾大橋想輕生　路人目睹嚇傻　警談心10分鐘勸回

台南東山山區登山客迷路　南消用LINE定位功能尋獲平安獲救

找槍畫面曝！台中14歲少女騎「男性朋友」機車掉BB槍　警連夜找他

大稻埕老屋水泥磚脫落！她走過人行道慘遭砸　頭部受傷送醫

台中14歲少女無照車禍　車廂打開驚見一把槍！警要追查

官肇事警造假！警將老翁撞成植物人還升遷　新北警遭控造假護短

普丁威脅使用核武　前CIA局長：美將摧毀俄軍在烏克蘭所有部隊

100樓俯瞰360度海景！釜山新景點「X the SKY觀景台」嚐美食、星巴克

賴清德「台北是疫情的開始」挨批失言　蘇貞昌：疫情始於中國武漢

台北101跨年煙火震撼票10月開賣　早鳥單人現省200元

警政署偵破百件人口販運案　徐國勇：柬埔寨救援成果好

快訊／台64上班時間塞爆！轎車起火濃煙狂竄　女駕駛嚇壞驚逃

700+2！紅雀主場最終戰普神開轟　追平貝比魯斯居史上第2

台南新化開發新住宅　南科買房新熱點

徵兵及齡男子11.8萬人創10年新低　立法院：國防部應儘早因應

獨／北一女退休校長變街頭藝人　四處走唱拚公益

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

社會熱門新聞

是他的！少女騎「男性朋友」車掉槍

老翁撞死人辯「不記得」　她38歲生子卻天人永隔

台中少女無照車禍　車廂驚見槍

人妻偷吃同事　一張抱胸裸照成鐵證

茶葉蛋滷汁快煮乾　好心男幫加水被求償百萬

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

根本天使！重傷準新娘嘆：移工也不願意

16歲女北宜遭輾斃！母要向水泥求償　駕駛喊冤這樣說

20多歲女呆坐烤肉不　報警才知背後藏洋蔥

16歲少女魂斷北宜　相驗死因結局曝

高齡老翁失控倒車　撞4行人2部機車釀1死3傷

台中職軍溪尾大橋想輕生　警談心10分鐘勸回

處理焦屍後突亡..48歲警死因曝　留妻與大學兒哭斷腸　

網約少女蒙眼偷拍　軍人1動作被判4年

更多熱門

相關新聞

徐耀昌現身鍾東錦造勢會場　力挺鍾是接班人　

徐耀昌現身鍾東錦造勢會場　力挺鍾是接班人　

苗栗縣議會議長鍾東錦因參選苗栗縣長，遭國民黨開除黨籍，鍾東錦10月1、2日接連成立苗栗、頭份競選總部，晚上的造勢活動分別湧進大批支持者，徐耀昌昨晚在頭份造勢會場現身力挺，公開喊話鍾東錦接棒才能延續他未完的職志與建設，若謝福弘當選則苗栗會完蛋。

重機女秀翹孤輪　同行騎士護花　

重機女秀翹孤輪　同行騎士護花　

是他的！少女騎「男性朋友」車掉槍

是他的！少女騎「男性朋友」車掉槍

盧秀燕首現身競總「沒政治味」

盧秀燕首現身競總「沒政治味」

老翁撞死人辯「不記得」　她38歲生子卻天人永隔

老翁撞死人辯「不記得」　她38歲生子卻天人永隔

關鍵字：

台61重機桃園翹孤輪影音正妹豪乳危險駕駛

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮04:25發生「規模5.3地震」最大震度4級

有症狀卻都快篩陰　醫揭原因

冷空氣明晚到「狂掉9℃」轉雨　國慶連假天氣出爐

是他的！少女騎「男性朋友」車掉槍

郭泓志妻罕見露面超美！網看傻了：生3個？

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

透天厝才完工　秒佔人行道大違建

台灣哪件事情「世界NO.1」？　全場神回這2字

老翁撞死人辯「不記得」　她38歲生子卻天人永隔

台中少女無照車禍　車廂驚見槍

台美利差擴大　學者：這資產更賺

兒子無照偷騎機車！媽將人「抓到往生室」

聘金給幾十萬！婚宴卻辦在小吃店

百萬網紅「激凸逛超市片」曝！　900萬人共賞

重機女秀翹孤輪　同行騎士護花　

更多

最夯影音

更多
超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面
太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面