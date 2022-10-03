台61重機「孤輪狂飆」25秒！後車驚恐狂叭　騎士起底是豪乳正妹

記者楊熾興、莊智勝／桃園報導

台61線西濱快速道路桃園觀音段1日上午驚傳重機騎士「翹孤輪」！一名汽車駕駛當時駕車行經事發路段，發現前方道路有3部重機，其中一部紅牌重機相當顯眼，竟在高速行進中立起「孤輪狂飆」25秒，駕駛見狀後狂按喇叭，但3名騎士卻充耳不聞，誇張的危險行徑全被行車紀錄器拍下。

▲桃園台61重機女騎士翹孤輪狂飆25秒。（圖／翻攝記者爆料網）

畫面中，一名騎著紅牌重機的騎士在台61高高立起，耍特技、翹孤輪高速狂飆，一旁同行的友人還分騎後方、右側替這名「孤輪騎士」保駕護航；後方汽車駕駛發現重機危險行徑後，狂按喇叭示警，並要求讓道，但3名重機卻置若罔聞，繼續「孤輪之旅」，直到汽車駕駛好不容易找到空檔，才跨車道加速超車；而這時已經耍特技長達25秒的孤輪騎士，終於願意放下前輪乖乖騎車。

▲後車不斷狂按喇叭，但3名騎士仍毫不理會。（圖／翻攝記者爆料網）

誇張畫面曝光後在社群網站上瘋傳，有網友肉搜，發現該名孤輪騎士疑似是名年輕女子，臉書曝光後立即引起大批網友朝聖，痛批「重機老鼠屎」，目前該女的臉書已暫時關閉。該名騎士於快速道路「翹孤輪」已屬危險駕駛，依據《道路交通管理處罰條例》，可開罰新台幣6000元至2萬4000元罰鍰。

桃園大園分局草漯派出所所長黃榮禾指出，有關民眾於社群網站張貼的重機危險駕駛影片，經查本件未接獲報案，警方將根據影片內容循線通知車主到案說明，並依《道路交通管理處罰條例》第43條予以製單舉發，另以公共危險罪嫌函送桃園地方檢察署偵辦。

▼網友起底，發現該名孤輪騎士疑似是一名豪乳正妹，目前該女臉書已經關閉。（圖／翻攝記者爆料網）