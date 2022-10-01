男友路上看正妹！轉頭狂嫌「妳長得好噁心」　妹子忍到崩潰

▲男友一直看正妹，說原PO是醜八怪。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者朱祖儀／綜合報導

如果一直被另一半批評長相，你會怎麼辦？一名女網友表示，男友經常和她聊正妹的話題，因為她自己也很喜歡看，所以都會回應，可是對方每次看完其他女生之後，都會看向她說「醜八怪」、「長得好噁心」，讓她越來越沒自信。不少網友看到文章後，紛紛勸說「快分手！」

原PO在「Dcard」發文表示，平時男友都會聊其他漂亮的女生，她對此並不介意也都會回應，可是對方下秒總是看向她，邊竊笑邊說「你怎麼長這麼可怕」。因為知道男友是開玩笑的，所以她大多只會翻白眼回「白癡喔」，不會多加理會。但不知不覺中，對方日常互動裡總會不停重複這些話，「長得太可怕了吧？醜八怪」、「你怎麼長成這樣？好恐怖嚇死我了」、「你真的好黑」等。

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原PO表示，原本對這些話都不以為意，但最近出門買東西時，男友突然一直稱讚碩士班的同學，說對方非常有氣質、很仙，宛如林志玲一般，讓她突然覺得很自卑又難過，「他從來沒有稱讚過我，對比他一天到晚跟我討論哪個人很美、路上哪個妹子很正，這我都還可以忍受，但他幾乎每天都在說我醜，或是開玩笑說我長得很可怕」，就連她認真打扮時也從來沒有被稱讚過。

▲原PO因為男友的玩笑，逐漸失去自信。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO透露，忍了很久之後，決定和男友說出真實想法，「偶爾開玩笑可以，但過度頻繁被說醜真的很不舒服」。不過對方仍堅持自己只是開玩笑，遇到其他女生朋友也都是一樣的相處模式，還說「那這樣我不知道我以後還可不可以跟你分享我看到的女生了」。她聽到後相當難過，表示自己只是希望能得到一點尊重，否則一直被貶低，只會越來越沒有自信心，不知道該怎麼辦。

文章曝光後隨即掀起熱議，不少網友紛紛留言「PUA（Pick Up Artist）），早點離開這種不對等的關係」、「不懂得尊重人，完全不行，管他是不是開玩笑，你聽了心情不好就是不行」、「開玩笑要當事人覺得好笑才叫玩笑，如果他說妳開不起玩笑，不要理他，會這樣講的人都很白目，完全不在意別人的心情」、「離開不尊重你感受的人吧，玩笑不是這樣開的」、「蛤，對方羞辱我外表我就會直接嗆回去了，妳還讓他講這麼多次喔，請妳有自信點吧」。