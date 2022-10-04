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訂2份牛排備註「我分手，謝謝」　店家暖安慰1句...真相糗大了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲店家暖心安慰。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

用手機打字時，不少人都曾選錯字，導致最後語句不順或是意思根本完全不一樣。就有一名女網友發文表示，日前她透過外送平台訂了牛排，結果因為打錯3個字，意外獲得店家的安慰。貼文曝光後，逗樂一票網友。

這名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」上貼文，直呼「好！謝謝老闆的安慰」。從圖片可見，她透過外送平台點了兩份特製牛排，其中一個寫「5分熟，謝謝，加起司」，另個則是「我分手，謝謝」。

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而在「我分手」下方，就見店家用藍筆寫著「下1個會更好」，還附上一個微笑和心情不好的表情。事實上，很多人用手機打注音都不會打完整，會直接點選建議字詞，而「五分熟」和「我分手」都可以用「ㄨㄈㄕ」來打出，原PO或許就是因此不慎按錯。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲外送員的太太現身回應。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

真相曝光後，讓大票網友笑翻，「笑死，所以最後獲得幾分熟啦」、「下個要幾分熟」、「念起來沒毛病」、「這個該死的自動選字」、「可愛的老闆」、「分手怒吃兩份」、「欸不是，老闆應該留電話，沒事打給我」、「下一個不一定會更好」、「老闆心裡OS：趕快找到下一個，可以再多點一份」。

貼文也意外釣出外送員的太太回應，「哈哈哈，我先生送你的單」，那行字確實是店家寫的。

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