正妹教師上課窗邊擠滿旁聽者　學生自嘲：應到30人實到300人

記者魏有德／綜合報導

湖北潛江一名正妹教師，不僅擁有清秀五官和大波浪捲髮，與同學們充滿智慧的對答瞬間也被台下學生拍下，引起外界關注。上課的同學還拍到，正妹教師授課時，教室外還有「旁聽」的學生隔著鐵窗聽課，出勤率爆表。這也讓不少學生開玩笑地自嘲，「這堂課太受歡迎了，應到30人，實到300人！」

▲湖北潛江一名正妹教師在學校擁有高人氣，上課時，門外還擠滿旁聽的學生。（圖／翻攝微博，下同）

透過網路上流傳的影片可以發現，這名正妹老師有著精緻的五官，留著一頭長捲髮，黑白相間的洋裝顯得氣質優雅，知性流利的口條深受同學們的喜愛。還有其他班的學生特地跑到教室外面，隔著鐵拉門朝教室內張望，眼神中透露著對正妹老師的欣賞。

而這名老師不僅顏值爆表，在課堂上充滿智慧的為同學解惑，也讓外界印象深刻。一名學生上提問，「老師老師，我最近在網上看到有些人說我們只不過是職業院校......」正妹老師則回應，「我們只是在不擅長的跑道上，比別人跑得慢了一丁點，但是有一句話說得很好，乾坤未定你我，皆是黑馬。」

隨著影片在網路上走紅後，多數網友給予她正面肯定，也有不少「黑粉」質疑正妹老師的學歷。

部分網友認為這位正妹老師任教於職業院校，肯定學歷並不出眾。不過，也有網友出面釋疑，專科院校教師至少要研究生學歷，甚至有很多是大陸「985」頂級學校的研究生、雙學位及有國外任教經歷。